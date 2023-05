Zakia Khattabi à propos de ‘En Mai tonte à l’arrêt’ : « Le gouvernement fédéral a un rôle d’exemple à jouer »

Dans le cadre de la campagne Mai tonte à l’arrêt, la ministre du Climat et de l’Environnement Zakia Khattabi (Ecolo) appelle ses collègues à laisser pousser l’herbe pendant un mois. Le gouvernement fédéral possède en effet beaucoup de propriétés où il peut miser sur la biodiversité.

Lorsque l’herbe n’est pas coupée pendant un mois, les abeilles et les papillons ont accès à des sources d’alimentation cruciales », explique Zakia Khattabi. « C’est pourquoi la campagne En mai à tonte à l’arrêt est inestimable pour notre biodiversité. Elle peut être une arme importante dans la lutte contre la crise climatique et environnementale. Aussi ai-je demandé aux ministres fédéraux dont les terres relèvent de leur compétence de ne pas faucher ce mois-ci. Je plaide également pour un engagement structurel à long terme, en franchissant une étape de plus chaque année. Le gouvernement fédéral a un rôle d’exemple à jouer ».

Qui s’engage grâce à votre appel ?

Pour En mai tonte à l’arrêt, je travaille avec les mêmes cabinets et partenaires que pour BiodiversiScape, un projet que j’ai lancé l’année dernière pour promouvoir la biodiversité sur les domaines du gouvernement fédéral. Ce projet s’inscrit dans le cadre des accords conclus lors de la COP15 à Montréal. Il s’agit en particulier de la Défense, de la Régie des Bâtiments et de la Mobilité, qui comprend la SNCB et Infrabel.

Comment ont réagi vos collègues ministres ?

Dans l’ensemble, ils ont été extrêmement positifs. L’administrateur général de la Régie des Bâtiments a demandé aux présidents des services publics fédéraux d’intégrer structurellement En mai tonte à l’arrêt dans leurs cahiers des charges et leurs contrats. Par exemple, les pelouses du commissariat d’Asse ne seront pas tondues ce mois-ci. Par ailleurs, le ministère de la Défense fait partie du réseau Natura 2000 depuis des années, ce qui signifie que plusieurs zones ne sont pas tondues avant le 15 juin depuis plus de 20 ans.

Enfin, le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) a demandé à ses conseillers d’informer les équipes des deux compagnies ferroviaires de l’importance des mesures structurelles pour la conservation de la biodiversité. Il a également demandé à ces équipes de réfléchir à la place d’En mai tonte à l’arrêt.

La SNCB a accepté l’approche et en a informé son personnel. Infrabel a décidé ce mois-ci, à titre expérimental, de ne pas faucher le long de la voie ferrée entre Louvain et Diegem, laissant ainsi 40 hectares pousser librement. Pour l’instant, cela ne semble pas avoir d’incidence sur la sécurité. De plus, un inventaire montre que ces bas-côtés possèdent une valeur écologique spécifique. En fonction des résultats, d’autres zones pourront être sélectionnées pour l’année prochaine.

« Chaque mètre carré compte », avez-vous déclaré lors du lancement de BiodiversiScape. Quelle surface ne sera pas tondue cette année ?

Mes collègues ministres m’ont donné un accord de principe pour participer à En mai tonte à l’arrêt dans la mesure du possible. La superficie concernée est difficile à quantifier pour l’instant, car nous n’avons pas encore reçu de réponse de tous les partenaires. A la Défense, il n’y aura pas de fauchage cette année dans neuf grands districts militaires, dont Bourg-Léopold, Marche-en-Famenne et Florennes, qui représentent ensemble quelque 500 hectares.