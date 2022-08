Quand la sécheresse fait apparaître des vestiges du passé (en images)

Navires nazis, statues, villages oubliés ou encore dolmens: la sécheresse fait remonter des vestiges du passé.

Des navires de la Seconde Guerre mondiale

Plusieurs navires allemands datant de la Seconde Guerre mondiale ont refait surface suite à la sécheresse dans le Danube, près de Prahovo, en Serbie. Ces bateaux coulés le long du Danube font partie de la flotte de la mer Noire de l’Allemagne nazie en 1944, alors qu’elle battait en retraite devant l’avancée des forces soviétiques. Certains comportent toujours des munitions et explosifs.

Le « Stonehenge espagnol »

En Espagne, un site archéologique a refait surface : le Cromlech de Guadalperal. Il s’agit d’un ensemble de 140 mégalithes vieux de 7000 ans, qu’on surnomme aussi le « Stonehenge espagnol ». Il avait été englouti lors de la construction du barrage de Valdecañas en 1963. Le site n’est visible que quand l’eau est à son plus bas niveau.

Les pierres de la faim

Elles sont gravées de dates, mais aussi de messages : des pierres de la faim ont refait leur apparition le long de l’Elbe, fleuve qui prend sa source en République tchèque et dont le parcours se situe en majeure partie en Allemagne. Elles sont le témoin de grand périodes de sécheresse, et donc de souffrance, due aux mauvaises récoltes et aux famines.

Le passé mafieux trouble de Las Vegas

La sécheresse chronique qui touche la région de Las Vegas révèle ses secrets les plus sombres. Le niveau du lac Mead tout proche a atteint cet été des niveaux record, laissant apparaître un tas de déchets jusque-là immergés, mais aussi des cadavres. L’un de ces corps a particulièrement attiré l’attention des experts de la pègre: le squelette d’un homme abattu d’une balle dans la tête, fourré dans un tonneau et jeté au fond du lac voici une quarantaine d’années.

Des traces de pas de dinosaure

Des traces de pas de dinosaures jusqu’ici dissimulées et probablement vieilles d’environ 113 millions d’années sont apparues au grand jour dans le lit d’une rivière asséchée dans un parc au Texas, surnommé Dinosaur Valley. Il pourrait s’agir de l’une des plus longues suites de traces de pas de dinosaures au monde.

Des statues bouddhistes

Plusieurs grandes villes de Chine ont enregistré les journées les plus chaudes de leur histoire et, par manque de précipitations, de nombreux cours d’eau sont asséchés, à l’image du plus grand fleuve du pays, le Yangtsé. La montée des eaux du fleuve a révélé une île submergée dans la ville de Chongqing, ainsi qu’un trio de statues bouddhistes qui seraient vieilles de 600 ans.

Un village oublié

Des restes de l’église de San Roman de Sau émergent des eaux, au nord de Barcelone, en Espagne. Le marais, construit de 1947 à 1962, recouvrait le village qui est encore visible, y compris le clocher de l’église romane du XIe siècle, lorsque le niveau d’eau du réservoir est bas. L’église est considérée comme la plus ancienne du monde conservée debout dans l’eau.

Une bombe de 450kg

Une bombe de 450 kg datant de la Seconde guerre mondiale est réapparue suite à la sécheresse historique qui frappe le fleuve Pô, en Italie, qui vit sa plus grave sécheresse en 70 ans. L’engin explosif a été désamorcé.