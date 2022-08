Sécheresse, feux de forêts: comment l’été caniculaire redessine le paysage français (en images)

L’Europe brûle, littéralement. Les vagues de chaleur se succèdent cet été et les humains ne sont pas les seuls à suffoquer. Entre les feux de forêts et la sécheresse, le paysage change, notamment en France, où des milliers d’hectares ont disparu et où des ponts ne surplombent (presque) plus d’eau.

Une sécheresse historique

Des cours d’eau complètement desséchés, des hectares de forêts dévastés par les flammes… la nature souffre des multiples vagues de chaleur en Europe. La sécheresse qui touche nos voisins est d’ores et déjà historique.

Le lac du Ronzey, aussi appelé « lac d'Yzeron », dans le Rhône
L'Allier depuis le pont-canal du Guétin
Lac de Montbel

La canicule actuelle en France a commencé le 31 juillet et est la troisième de l’année, après celles de fin juin et de mi-juillet. S’y ajoute un mois de juillet classé comme le mois le plus sec depuis… mars 1961.

Batz-sur-Mer dans le département de la Loire-Atlantique
La Garonne
La Midouze à Mont-de Marsan

Les renforts arrivent

La sécheresse et les températures caniculaires, se conjuguant avec un air très sec, créent un risque très sévère d’éclosion de feu.

Serre-Ponçon avant
Serre-Ponçon le 2 août 2022

Aire-sur-l'Adour avant
Aire-sur-l'Adour le 9 août 2022

La situation est telle que plusieurs pays européens vont envoyer des renforts pour aider les pompiers français qui luttent encore contre plusieurs incendies, dont un feu gigantesque dans le sud-ouest du pays. La France a appelé à l’aide. « L’Allemagne, la Grèce, la Pologne, et dans les prochaines heures la Roumanie et l’Autriche: nos partenaires viennent en aide à la France face aux incendies », s’est réjoui, dans un tweet, le président Emmanuel Macron. « Merci à eux. La solidarité européenne est à l’œuvre ! », a-t-il ajouté.

C’est dans le département de la Gironde, dans le sud-ouest du pays, que le feu est le plus spectaculaire: 6.800 hectares ont été ravagés depuis mardi, selon un dernier bilan, un mois après l’incendie monstre qui avait déjà noirci 14.000 hectares.

Voreppe, en Auvergne-Rhône-Alpes
Mostuéjouls, dans l'Aveyron
Landiras
Clefs-Val d'Anjou (Pays de Loire)
Forêt de la Grolle à Boisbreteau (Charente)

Visible depuis l’espace

L’impact se voit même depuis l’espace. Le compte Twitter de Météo France a posté mercredi une photo prise avec son satellite OAA-20. On peut y voir l’incendie en cours en Gironde : « Son panache se disperse à la fois vers la Méditerranée et vers l’Atlantique », indique le tweet.

🔥L'incendie en cours en #Gironde est bien visible sur les images satellites d'aujourd'hui.

Son panache se disperse à la fois vers la Méditerranée et vers l'Atlantique.

A l'exception des nuages sur le relief du Sud, le soleil domine, avec + de 38 °C dans le Sud-Ouest.

🛰️NOAA-20 pic.twitter.com/WaXQL76sFA — Météo-France (@meteofrance) August 10, 2022

En tout, plus de 40.000 hectares ont brûlé cette année en France selon le gouvernement, 50.000 selon des données satellitaires européennes. C’est plusieurs fois la moyenne annuelle des 15 années précédentes, alors que l’été n’est pas terminé.