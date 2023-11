Généreux les Belges ? Oui, selon l’enquête d’opinion CNCD 11.11.11-Le Vif. De plus en plus même, surtout dans le contexte du changement climatique. Un peu moins les Flamands…

Les Belges sont de plus en plus solidaires. Voilà ce que révèle le dernier sondage CNCD 11.11.11-Le Vif. « La moitié d’entre eux souhaite une augmentation de l’aide publique au développement, ce qui est davantage que les deux années précédentes, relève Arnaud Zacharie, secrétaire-général du CNCD. Et 44 % pensent que la Belgique doit respecter son engagement international. C’est-à-dire y consacrer 0,7 % de son revenu national brut. Ce qu’elle est encore loin de faire : on est à 0,45 % pour 2022, soit bien en-deçà de la moyenne européennes qui est de 0,57 % ».

Précisons que la générosité des Belges décroît avec l’âge mais augmente avec le niveau de revenu. Surtout, les Flamands se montrent moins généreux que les francophones. Ils sont 40 % à vouloir renforcer l’aide au développement, pour 64 % de Wallons et 59 % de Bruxellois. « La solidarité parait plus compliquée au nord du pays, pointe Jean Faniel, le directeur du Crisp, Centre de recherche et d’information sociopolitiques. Cela fait d’ailleurs un peu penser à la polémique communautaire belgo-belge sur les transferts nord-sud et la révision de la loi de financement. »

Annulation de la dette sous condition

Concernant l’allègement de la dette des pays les plus pauvres, les opinions restent très favorables (72 %) à une forme d’annulation. Mais la mesure qui est largement privilégiée – autant par les Flamands que par les Wallons – est que cela soit conditionné : les montants libérés devraient être utilisés pour des investissements verts, entre autres dans les énergies renouvelables. Le soutien demeure massif également (75 %) au renforcement de la souveraineté alimentaire des pays en développement. Et aussi à l’instauration du système multilatéral de gestion de stocks alimentaires pour réguler les marchés agricoles et la volatilité des prix (67 %).

Dans le cadre du changement climatique, une majorité, certes courte (52 %), se dégage encore pour le financement du « Fonds vert climat ». Ce fonds international doit aider les pays du sud à atténuer leurs émissions de CO2 et à s’adapter au dérèglement. On constate, ici encore, un peu moins de soutien côté flamand que francophone. Enfin, on remarque une nette progression des avis adhérant à un mécanisme d’assurance pour les victimes du dérèglement climatique : le soutien est passé de 27 %, en 2022, à 37 %, en 2023.

Ce mécanisme de « pertes et préjudices » est réclamé par les pays les moins nantis et les plus touchés de la planète. Un accord formel s’était dégagé lors de la dernière COP, à Charm-el-Cheikh en Egypte. « La mesure semble commencer à percoler dans la tête des Belges », avance Jean Faniel. Une info intéressante à quelques jours du lancement de la prochaine Conférence sur le climat, à Dubaï. Le sujet reviendra inévitablement sur la table.

Commerce et respect

Les Belges plaident aussi pour un commerce international plus juste. « 76 % d’entre eux estiment que les accords commerciaux négociés par l’Union européenne devraient intégrer des normes sociales et environnementales contraignantes, incluant un mécanisme de sanction, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui », relève Arnaud Zacharie. En outre, autre enjeu majeur Nord-Sud : 57 % voudraient que l’UE interdise l’importation des matières premières indispensables à la transition énergétiques, telles le cuivre, le lithium ou le cobalt, quand elles sont liées à des violations des droits humains.

Le sondage élaboré par le CNCD et Le Vif a été réalisé, via Internet, par la société Dedicated. Entre le 2 et le 10 octobre 2023. Sur un échantillon de 1505 Belges, dans les trois régions du pays. Selon trois groupes sociaux (inférieur, intermédiaire et supérieur). La marge d’erreur est faible, soit 2,3 %.