Antonio Tajani prend la tête de Forza Italia après le décès de Berlusconi

Le ministre des Affaires étrangères italien, Antonio Tajani, a été élu à la tête du parti Forza Italia samedi. Soutenu à l’unanimité par son parti, il succède à l’ancien Premier ministre Silvio Berlusconi qui a dirigé le parti pendant 29 ans.

« On m’a confié un héritage presque impossible », a déclaré l’homme politique de 69 ans. « Ce n’est pas facile de prendre la tête d’un mouvement politique mené pendant près de 30 ans par Silvio Berlusconi. » Il a également déclaré que son parti était différent des autres partis de la coalition au pouvoir et que sa formation entendait conserver sa propre identité. « Nous voulons être le centre du centre-droit », a souligné Antonio Tajani.

L’homme politique a passé une grande partie de sa carrière à Bruxelles où il a, notamment, été vice-président de la Commission européenne, Commissaire européen aux Industries et à l’Entreprenariat et président du parlement européen de 2017 à 2019. Il est membre du parti Forza Italia depuis sa fondation en 1994 et était considéré comme le deuxième homme fort du parti.