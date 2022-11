Après la France, la Belgique doit-elle craindre une pénurie de riz ?

Après les pénuries d’huile de tournesol et de carburant, les supermarchés français craignent qu’outre la moutarde, le riz vienne à manquer dans les rayons. Faut-il également craindre une pénurie de riz en Belgique ? Le point.

Selon France Info, les prix du riz en France augmentent de 25% depuis un an suite aux mauvaises récoltes en Asie, notamment en Inde et au Pakistan. Les supermarchés français craignent une pénurie de riz basmati à partir de février prochain. Originaire d’Inde et du Pakistan, ce riz parfumé à long grain représente 45% de la consommation des riz en France. « Nous avons des craintes pour l’approvisionnement de ce riz », met en garde Thierry Liévin, président du Syndicat de la rizerie française (SRF) sur la chaîne française BFM TV. « S’il n’y a pas de ruptures complètes, il y aura au moins de fortes perturbations d’approvisionnement », prévient-il.

Heurts aux Comores

Certains pays sont encore bien plus frappés par la pénurie. Il y a quelques mois, aux Comores, un archipel de près 890.000 habitants situé entre Madagascar et la côte Est du continent africain, la crise du riz a atteint un paroxysme et a provoqué des heurts dans la petite nation pauvre, qui importe l’essentiel de sa consommation d’Inde et du Pakistan. Aussi, selon Thierry Liévin, les pays touchés pourraient bien « privilégier leur population » et restreindre leurs exportations. Il indique qu’en temps normal sur les 580 millions de tonnes de riz cultivées dans le monde, moins d’un dixième de la production est exportée.

Selon le SRF, la pénurie risque de toucher toutes les variétés, mais particulièrement le riz basmati. Ces derniers mois, l’Inde et le Pakistan, les principaux producteurs de riz, ont été touchés par des vagues de chaleurs et de fortes pluies. Au Pakistan, des inondations dramatiques liées à une mousson hors norme ont englouti de vastes étendues de terres agricoles, ravageant les cultures de base comme le riz, les tomates et l’oignon.

La France cultive également du riz, en Camargue, mais sa production est bien inférieure à sa consommation totale. A cela s’ajoute qu’il n’est pas possible du produire du basmati en France. « Les végétatifs sont assez longs, ce n’est pas le même environnement. Pour autant, on fait du riz parfumé qui peut y ressembler, mais le rendement est vraiment faible », explique Thierry Liévin dans les colonnes de Nice Matin.

Et en Belgique ?

En Belgique aussi, le prix du riz a fortement augmenté. Selon Test Achats, qui se base sur les prix dans les supermarchés Albert Heijn, Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize, Aldi et Lidl, il a flambé de 17% par rapport à la même période l’année précédente. Statbel, l’office belge de statistique, qui prend en compte l’indice des prix à la consommation, calcule que le prix du riz a progressé de 9,53% d’octobre 2021 à octobre 2022.

Contacté par Le Vif, le groupe américain Mars Food, maison-mère du riz Ben’s Original (anciennement Uncle Ben’s) affirme qu’il ne rencontre pas de difficultés pour s’approvisionner en riz ou pour livrer ses produits Ben’s Original. « Au cours des 24 derniers mois, Mars Food a renforcé la résilience de sa chaîne d’approvisionnement. Nous sommes confiants dans notre stratégie multi-origines et multi-fournisseurs, et ne prévoyons pas de perturbations dans notre capacité à nous approvisionner en riz », ajoute le groupe. Le SPF Economie confirme qu’il n’a pas reçu d’information dans ce sens de la part du secteur du riz.

Côté supermarchés, les rayons sont toujours approvisionnés. Delhaize ne s’attend pas à des pénuries. Chez Carrefour, la pénurie de riz ne se fait pas ressentir, mais le supermarché craint que ce pourrait être le cas et tente d’anticiper les carences. Quant à Aldi, il souligne qu’il n’y a « aucune raison de s’inquiéter ». « Actuellement, nous prévoyons une disponibilité suffisante des références de riz dans nos rayons ». Le supermarché ne craint pas non plus de pénuries pour l’avenir.