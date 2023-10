Ecolo dépose une résolution pour une réduction d’impôt sur les bas et moyens salaires

Cette réduction d’impôt représenterait une augmentation de revenus de 600 euros nets par an par travailleur concerné, calculent les députés Ecolo-Groen Gilles Vanden Burre et Dieter Van Besien.

Les députés Ecolo-Groen Gilles Vanden Burre et Dieter Van Besien annoncent jeudi avoir déposé une proposition de résolution visant à procéder, avant les élections de juin 2024, à une réduction d’impôt sur les bas et moyens salaires.

La proposition de résolution des écologistes concerne les salaires inférieurs au salaire médian (4.100 euros brut par mois). Cette baisse de la fiscalité se ferait via un renforcement du bonus à l’emploi et la suppression de la cotisation spéciale de sécurité sociale. « Au total, cela représenterait une augmentation de revenus de 600 euros nets par an par travailleuse ou travailleur concerné », calculent les deux députés.

Pour financer cette réduction d’impôt, Ecolo-Groen propose d’adapter les régimes fiscaux spéciaux tels que la taxe Caïman et la taxe carat, ainsi que la taxe sur les comptes-titres. Des mesures qui, à leurs yeux, pourraient rapporter environ 500 millions d’euros par an. Les verts proposent aussi d’aligner les règles belges sur les règles européennes concernant l’impôt des sociétés mères et filiales.

Cette annonce a lieu alors que le gouvernement fédéral, dans lequel siègent les écologistes, travaille à la confection du budget 2024. Un accord est attendu d’ici mardi prochain, date à laquelle le Premier ministre Alexander de Croo prononcera son discours de politique générale, son dernier de la législature.

L’été dernier, les partenaires de la Vivaldi avaient échoué à s’accorder sur une réforme fiscale. L’un des volets de cette réforme avortée portait précisément sur une réduction d’impôt sur les bas et moyens salaires. Le MR reprochait à ses partenaires de vouloir financer cette baisse via une augmentation de la fiscalité sur la consommation.