Le chèque-énergie de 196 euros ne sera pas octroyé en novembre mais doublé en décembre

Le Premier ministre Alexander De Croo était ce matin sur les ondes de La Première. Il a confirmé le payement du chèque-énergie en décembre et évoqué la grève de ce mercredi.

Invité ce matin par nos confrères de La Première, le Premier ministre a confirmé que le chèque-énergie de base gaz-électricité à 196 euros par mois ne sera pas octroyé pour ce mois de novembre et sera donc doublé en décembre. « Il y a des difficultés techniques à l’implémenter chez certains des fournisseurs. Le chèque même sera à partir de décembre, donc un mois plus tard, mais le montant total sera le même« , a indiqué le chef du gouvernement fédéral, concernant cette tâche qui revient aux opérateurs. « Ce sera automatique et ce sont les fournisseurs qui le feront. »

« On a essayé de faire l’impossible pour que ce soit encore sur la facture de novembre, mais il s’avère que c’est impossible. C’est assez compliqué à implémenter, car il y a beaucoup de filtrage à faire sur les factures. Ça ne se retrouvera donc pas encore sur la facture de novembre, mais ce sera doublé sur la facture de décembre », selon M. De Croo (Open Vld).

Face à la crise des prix de l’énergie, le gouvernement avait notamment décidé en septembre dernier d’octroyer aux ménages qui entrent dans les conditions prévues un forfait énergétique de base pour les mois de novembre et décembre 2022 pour le gaz (135 euros/mois) et l’électricité (61 euros/mois). Lors de la confection du budget 2023-2024 le mois dernier, le gouvernement avait en outre décidé de prolonger ces primes jusqu’en mars 2023, « soit près de 1.000 euros au total ».

Grève du 9 novembre

Le Premier ministre est également revenu sur la grève de ce mercredi. « Je comprends l’inquiétude, à cause des factures, des perspectives économiques difficiles et je comprends que beaucoup de gens se posent des questions. Mais regardons quand même ce qu’on a, comme l’indexation automatique. Beaucoup de gens ont vu leurs salaires, leurs pensions, leurs allocations augmenter. Pour certains ce sera en janvier. En France, il n’y aura pas de système d’indexation pour tout le monde. »

Le Premier ministre l’affirme: « les salaires augmentent, avec l’indexation ». « L’indexation est là et c’est aujourd’hui la meilleure protection qu’on a contre le pouvoir d’achat et elle restera là. Mais n’oublions pas que la facture est énorme pour les employeurs et il faut montrer un peu d’empathie envers eux mais il n’est pas question que l’indexation soit remise en cause. » Cependant, aucune autre augmentation possible n’est prévue pour les deux prochaines années. « Ce que je vois, il n’y a pas de marge salariale, mais il n’y a pas d’augmentation non-plus. Plusieurs études montrent que la Belgique est le pays où le pouvoir d’achat est le mieux protégé. »

Le Premier ministre a également évoqué la réforme fiscale qui pourrait être une autre manière d’augmenter le salaire de certains travailleurs. « C’est une autre manière, mais l’impact d’une réforme fiscale ce n’est pas la semaine prochaine ou dans quelques mois. L’impact d’une réforme fiscale prend un peu plus de temps à mettre en oeuvre. »