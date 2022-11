Comme les allocations sociales et le salaire des fonctionnaires, les pensions sont indexées à chaque dépassement de l’indice-pivot. Le Vif fait le point.

Les salaires des fonctionnaires et les allocations sociales sont indexés de 2%, respectivement deux mois et un mois après le dépassement de l’indice pivot. Les pensions faisant partie des allocations sociales, elles, sont donc indexées le mois après le dépassement de l’indice-pivot. « Votre pension suit l’évolution de l’indice des prix à la consommation et est automatiquement augmentée de 2% lorsque l’indice pivot est dépassé. Vous ne devez rien faire. Nous indexons votre pension automatiquement. », explique le Service fédéral des Pensions (SFP) sur son site. La dernière indexation des pensions date de novembre.

Cette année, les pensionnés ont déjà profité de cinq indexations, en janvier, en mars, en mai, en août et en novembre (soit +10% au total). Le Bureau du Plan prévoit un nouveau dépassement de l’indice-pivot au mois de décembre (et donc une nouvelle augmentation le mois suivant), et en février et juillet 2023.

Montant brut

Ces indexations du montant brut sont « primordiales » selon Michel Wuyts, directeur de Fediplus, organisation experte en gestion des fins de carrière et en matière de pension. « Elles permettent de maintenir le pouvoir d’achat des pensionnés qui sont particulièrement impactés par l’augmentation des prix de l’énergie. Le pensionné qui n’a que sa pension pour vivre peut se trouver en grande difficulté. »

Michel Wuyts regrette que le barème fiscal n’ait pas été indexé en cours d’année. Il le sera au 1er janvier 2023 pour les revenus 2023. L’adaptation des barèmes fiscaux évite de faire grimper la pression fiscale sur les revenus qui augmentent dans la foulée des prix à la consommation. « On reprend une partie de ce que l’on donne. On aurait pu faire une inedexation dès le mois de juillet pour les revenus 2022. En net, chaque pensionné aurait eu un peu plus que ce qu’il a actuellement. »

Enveloppe bien-être

En plus de l’indexation des pensions, le gouvernement débloque, tous les deux ans, une enveloppe bien-être destinée à augmenter les allocations sociales. Cette enveloppe, de plus de 900 millions d’euros, a pour but de maintenir le pouvoir d’achat, des retraités notamment. La répartition est décidée par les partenaires sociaux. « Elle permet, par exemple, d’octroyer une augmentation supplémentaire aux pensions les plus anciennes », note Michel Wuyts. « Elle peut servir aussi à indexer tous les montants qui servent au calcul de la pension. »

Actuellement, aucune clé de répartition n’a été trouvée pour 2023 et 2024. Le président du Groupe des 10, qui réunit patrons et syndicats, a fait savoir qu’un accord devrait se conclure dans la semaine du 7 novembre.