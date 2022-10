Les chiffres de l’inflation ont battu de nouveaux records en ce mois d’octobre: 12,3%. Une inflation qui a un impact direct sur le salaire d’un million de Belges: +11,6%. C’est ce qu’indique une estimation de SD Worx. Pour le pourcentage définitif, il faudra attendre le mois de décembre.

L’inflation a battu de nouveaux records en ce mois d’octobre, pour atteindre son niveau le plus élevé depuis près de 50 ans. En Belgique, lorsque les prix augmentent, les salaires suivent. C’est ce qu’on appelle l’indexation automatique des salaires. Le pouvoir d’achat des Belges est ainsi protégé. Environ un million de Belges devraient donc être indexés de 11,6% au mois de janvier selon une estimation réalisée par la société de ressources humaines SD Worx.

« Il s’agit là d’une estimation de l’indexation des salaires qui se base notamment sur l’indice santé lissé », explique Jean-Luc Vannieuwenhuyse, expert juridique chez SD Worx. « Le chiffre définitif sera connu juste avant les vacances de Noël. Mais la tendance à la hausse est déjà remarquée depuis plusieurs mois. Je n’ai pas encore de boule de chrital mais si les prix continuent de grimper, il est possible que l’indexation augmente encore également. »

1 million de Belges

Selon les secteurs, la hausse de salaire, qui se fait de façon automatique, a lieu au début du mois suivant, du trimestre suivant, voire au début de l’année suivante. Cette dernière possibilité vaut pour environ un million de Belges. « Chaque secteur a un mécanisme particulier pour indexer les salaires. Tout le monde n’indexe pas au même moment ni du même montant. Les fonctionnaires se basent sur l’indice pivot, une fois que ce dernier est dépassé, leurs salaires sont indexés de 2%. C’est un pourcentage fixe. Ils savent donc de combien ils vont être augmentés, mais pas quand », analyse Jean-Luc Vannieuwenhuyse. « D’autres secteurs, la plupart en réalité, savent quand ils vont être indexés mais pas de combien. C’est soit le moment, soit le montant qui varie. La commission paritaire qui compte le plus d’employés en Belgique, la commission 200, n’est par exemple indexée qu’une fois par an. Au 1e janvier 2022, l’indexation était de 3,58%. Pour janvier 2023, elle sera nettement plus élevée. Selon les calculs de SD Worx, on sera aux alentours de 11,6%, avec une possibilité que cela varie encore. »

Lire aussi | Ce clic vaut plus de 5000€: cent idées pour réaliser des économies

Outre la CP200, qui compte le plus de travailleurs en Belgique, cette indexation annuelle de 11,6% vaut également dans l’horeca (CP 302), l’industrie alimentaire (CP 118), le transport routier pour compte d’autrui (CP 140.03) et le commerce international, du transport et de la logistique (CP 226). Dans les secteurs où les salaires sont indexés lors du dépassement de l’indice pivot, les indexations se succèdent rapidement. Les fonctionnaires seront, par exemple, une nouvelle fois indexés en décembre.

Suis-je concerné?

Comment savoir quand vous serez indexé ? Sur votre fiche de paie, vous trouverez la commission paritaire à laquelle vous appartenez. En tapant votre commission paritaire dans la barre de recherche de l’infographie ci-dessous, vous trouverez à quelle fréquence vous êtes indexé. L’indexation sur base de l’indice pivot se fait avec une fréquence variable. Le montant de cet indice pivot peut en effet varier d’un secteur à l’autre en fonction de l’accord entre les partenaires sociaux.