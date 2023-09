« Clown populiste », « narcissique », « crieur vindicatif »: la fuite qui risque de noyer l’Open Vld

Dans une note interne de l’Open Vld divulguée par l’élu N-VA Theo Francken, on découvre la stratégie des libéraux flamands pour « vaincre » les autres présidents de parti lors des débats. Conner Rousseau serait « narcissique », Bart De Wever « un crieur vindicatif » et il serait déconseillé d’aller boire une bière avec Tom Van Grieken. Analyse avec le politologue de la VUB Dave Sinardet.

Rien ne va plus pour l’Open Vld. Plus bas que terre dans les sondages (8% d’intentions de vote à un an des élections), éclaboussés par l’affaire du pipigate et tendus à l’heure d’élire un nouveau président de parti, les libéraux flamands sont au bord de la noyade.

Alors que des élections internes ont lieu ce weekend au sein de la formation politique, Theo Francken a remis la tête d’Alexander De Croo et les siens sous l’eau. Dans un tweet cinglant, le député N-VA a dévoilé une note interne de l’Open Vld, dont le contenu est explosif. “Ce n’est pas très reluisant pour le parti autoproclamé des ‘fédérateurs et des adeptes de la pensée positive (…) “Le ‘gentleman’ De Croo affirme vouloir jouer le jeu de manière honnête et correcte, mais son parti prépare la campagne la plus délétère qui soit. Une campagne faite de ‘framing’, d’attaques ad hominem et de politique de caniveau. L’hypocrisie a un visage”, dénonce le député fédéral N-VA sur X (anciennement Twitter).

Beste mensen,



Open VLD is een partij in verval. Voorzitter Lachaert is gaan lopen, en de kiezers volgen massaal. ‘De zoontjes van’, een leger van betaalde partijaanhorigen en een handvol lokale dynastieën houden wat van de ‘liberale’ partij overblijft, bijeen.



Billen dicht… pic.twitter.com/p4gerucYoR — Theo Francken MP (@FranckenTheo) September 16, 2023

Que contient la note de l’Open Vld qui a fuité ?

Que contient ce document, qui date de mars dernier ? Quatre pages, pour évaluer stratégiquement la meilleure manière de mettre en avant le Premier ministre et le parti, tout en discréditant ses adversaires politiques en Flandre. Ainsi, Alexander De Croo est présenté comme « un leader beau, calme, sympathique, responsable et intelligent ».

« Le plus embêtant, c’est que le document ait fuité, alors qu’il devait rester en interne » Dave Sinardet, politologue à la VUB

A l’inverse, Conner Rousseau est dépeint comme « un clown populiste pas assez puissant qui a besoin d’attention et demande plus d’impôts ». La note interne n’est pas plus tendre avec le président du Vlaams Belang Tom Van Grieken, « semeur de haine qui dresse les gens les uns contre les autres », dont les plans sont dangereux « et avec qui on ne peut avoir une discussion normale ». Bart De Wever (N-VA) est lui décrit comme « un crieur vindicatif, trop ancré dans le passé, qui cherche toujours des boucs émissaires », ou encore comme « le “Magnette flamand”: il insulte les personnes issues d’autres parties du pays, mais aider le pays n’est pas une priorité ».

« Les gens vont se dire que l’Open Vld est LE parti qui donne une image négative des autres »

S’il est peu courant que ce genre de document apparaisse dans les médias, il est loin d’être une exception au sein des partis politiques, qui affinent en permanence leur stratégie électorale. « Cette note de l’Open Vld est une préparation de campagne, estime le politologue de la VUB Dave Sinardet. Le parti utilise le framing, qui vise à trouver des points forts pour les figures de sa propre formation, et des points faibles aux leaders des autres partis. Que ce soit sur le plan des arguments, ou du style ». Ici, au vu de certaines descriptions peu avantageuses, le politologue constate que la stratégie est tournée vers la déstabilisation personnelle des autres présidents, plutôt que sur leur formation.

« A la lecture de ce document, les gens vont se dire que l’Open Vld est LE parti qui donne une image négative des autres, analyse Dave Sinardet. C’est en contradiction totale avec leur stratégie, qui est de se montrer positif et constructif ». Que le document fuite à quelques jours de l’élection d’un président pour les libéraux flamands n’a rien d’une coïncidence. « Le timing est évidemment problématique, note le politologue. Mais le plus embêtant, c’est que le document ait fuité, alors qu’il devait rester en interne (la note stratégique était destinée aux différents porte-paroles de l’Open Vld, NDLR).

Une tuile pour le parti, à l’approche des élections internes ?

Pour Dave Sinardet, cette séquence politique démontre que tout le monde n’est pas loyal chez les libéraux flamands. On ne peut que lui donner raison, étant donné cette fuite, qu’on imagine être arrivée par un vent favorable entre les mains de l’ex-secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Theo Francken. « Des remous supplémentaires pour le parti, qui s’ajoutent aux turbulences liées à l’élection d’un président ». Le départ d’Els Ampe, au départ candidate à la tête des bleus flamands, est révélateur de ce point de vue-là. L’élue Vld s’était insurgée contre le mode d’organisation du futur scrutin présidentiel. « Cela ne va pas que le Premier ministre envoie une marionnette (faisant référence à l’actuel président par intérim Tom Ongena, NDLR) au siège du parti pour jouer les concierges. Les statuts ne sont pas un chiffon de papier ». Et Els Ampe de quitter, dégoûtée, la course à la présidence interne.

L’étude en question, à l’origine de la note leakée par Theo Francken, a été commandée par l’Open Vld à un bureau de marketing néerlandais également sollicité par le Premier ministre néerlandais sortant Mark Rutte. C’est ce bureau qui avait conseillé à Alexander De Croo d’écrire une lettre aux Belges, avant de la publier le jour de la fête nationale.