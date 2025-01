Le passage à l’an neuf signe l’entrée en vigueur de certaines mesures, le changement d’autres, ainsi que la mise en branle de réformes, qui auront un impact dans bien des domaines de la vie quotidienne. Le point sur tout ce qui pourrait influencer la vie des Belges en 2025 dans quatre grandes thématiques.

Le point complet sur les changements, réformes et nouveautés de 2025, en Belgique, dans les domaines touchant à l’argent, la santé, la mobilité ou encore la société plus globalement.

Accéder directement à une catégorie

Argent

Pension: les changements en 2025

La pension, casse-tête économico-social grandissant, connaîtra plusieurs changements importants dès le début d’année 2025. Ils sont au nombre de quatre:

L’âge légal passe de 65 à 66 ans;

La pension anticipée passe de 64 à 65 ans;

L’accès à la pension minimum devient plus strict;

Les premiers candidats au bonus pension pourront être quantifiés.

Ces évolutions sont-elles souhaitables/suffisantes pour la soutenabilité du système des retraites en Belgique? Et pour la santé financière des futurs pensionnés? Quels défis s’imposent pour la future coalition fédérale? Passage en revue des différents enjeux autour de la pension.

© Getty Ce qui va changer pour votre portefeuille en 2025

Outre les pensions, d’autres mesures toucheront au portefeuille des Belges, à commencer par l’indexation des salaires pour plusieurs catégories de travailleurs ce 1er janvier, les tarifs de bpost qui augmentent tout comme celui des titres-services, de Proximus et de la Stib, ou encore la baisse des droits d’enregistrements en Wallonie lors de l’achat d’un bien immobilier pour les primo-acquérants. Les salaires des fonctionnaires et allocataires sociaux vont également augmenter.

Le point complet sur les changements attendus pour le portefeuille à retrouvez ici.

Mobilité

© Getty Voitures électriques: tout ce qui va changer en 2025

Pour encourager le passage à l’électrique, l’Europe a prévu une série de directives que les Régions transposent dans leur législation respective. L’une d’elles se traduit par une nouvelle échéance fatidique en Wallonie comme en Région bruxelloise, ce 1er janvier 2025.

Au sud du pays, tous les bâtiments non résidentiels comprenant plus de 20 emplacements de stationnement devront installer au moins un point de recharge et des infrastructures de raccordement pour 20% des places de parking. Cette disposition étend une obligation qui était déjà en vigueur depuis 2021 pour les bâtiments neufs ou rénovés en profondeur.

Dans la capitale, un arrêté du gouvernement bruxellois, adopté en 2022, prévoit des ratios spécifiques pour différents types de parking d’au moins dix places, et confirme le droit de tout conducteur d’une voiture électrique à faire installer, à ses frais, une borne de recharge dans le parking d’une copropriété. Le point sur les mesures relatives aux voitures électriques et aux bornes de recharge qui entrent en vigueur en 2025.

Santé

6 changements pour votre santé en 2025

Le secteur des soins de santé enregistre également des changements dès ce 1er janvier 2025, ainsi que des nouvelles règles touchant de près la santé des personnes. Six modifications à connaître :

Pour aller à l’hôpital en 2025, il faudra obligatoirement se munir de sa carte d’identité;

Les kinés ne seront plus soumis à la convention d’honoraires;

Les personnes transgenres peuvent se rendre dans six centres de soins dédiés en Belgique, au lieu de deux;

La télésurveillance des patients souffrant d’insuffisance cardiaque chronique sera remboursée dans les hôpitaux;

Les compagnies d’assurance ne pourront plus prendre en compte le cancer 5 ans après qu’un client a subi un traitement anticancéreux;

Les enfants seront moins exposés à la publicité pour l’alcool.

Société

Plus de vêtements dans les poubelles dès 2025: pourquoi ça va faire augmenter le prix des fringues (analyse)

Chaussettes, essuies de vaisselle, chiffons? A partir de ce 1er janvier 2025, vous ne les regarderez plus de la même façon. En effet, les textiles devront faire l’objet d’une collecte distincte. Ainsi en a décidé l’Union européenne, imposant cette contrainte aux Etats membres et à leurs citoyens. But visé: soutenir et favoriser le réemploi et le recyclage de ces matériaux dont une grande partie échappe aujourd’hui au circuit vertueux de l’économie circulaire pour finir soit au bord de plages africaines, soit incinérés.

A partir de janvier 2025, donc, les consommateurs belges ne pourront plus jeter leurs textiles et chaussures usagés dans leur sac poubelle mais devront les déposer dans des bulles ad hoc, dans des boutiques d’économie sociale ou en déchetterie. Chez Terre, Oxfam et Les Petits Riens, les trois principaux membres de l’asbl Res-Sources, 5% en moyenne des vêtements collectés sont réutilisés via un réseau de boutiques de seconde main en Belgique ; 50% sont réutilisés à l’exportation, par l’intermédiaire d’ONG partenaires ; 28% sont recyclés dans des chiffons d’essuyage, en rembourrage de matelas ou sièges et en effilochage. La tâche est d’autant plus complexe que plus d’un tiers des vêtements de la fast fashion sont conçus à partir de mélanges de matières et ne peuvent être aisément recyclés. Enfin, 17% sont incinérés. Les bénéfices des ventes en seconde main, qui permettent à des personnes précarisées de se vêtir à petit prix, sont réinvestis dans des projets sociaux et de solidarité.

Une décision qui n’est donc pas sans conséquence, à découvrir en totalité dans cet article.

© BELGAIMAGE Le difficile adieu au mazout en Wallonie: «Le problème sera le même dans cinq ans»

Au nord du pays, l’installation d’une nouvelle chaudière à mazout est interdite depuis 2022 déjà pour les nouvelles constructions, les rénovations en profondeur et les simples remplacements si le raccordement au gaz naturel est possible. La Région bruxelloise prévoit de faire de même en 2025. La Wallonie, elle, vient de changer de cap. Initialement, en vertu de son plan Air Climat Energie (Pace), elle tablait sur la fin des nouvelles chaudières à mazout dès mars 2025 pour les nouvelles constructions et dès 2026 pour les rénovations d’ampleur. La ministre wallonne de l’Energie, Cécile Neven (MR), a confirmé le report.

Faute d’alternatives viables pour les nombreux logements mal isolés, le report semblait inévitable. Voici pourquoi il est si difficile d’en sortir.

© BELGA Fin de la staturisation pour les agents de la FWB

La ministre de la Fonction publique en Fédération Wallonie-Bruxelles, Jacqueline Galant (MR), a confirmé la fin de la staturisation des agents contractuels de la FWB dès janvier 2025. Le précédent gouvernement PS-MR-Ecolo avait décidé d’une staturisation progressive des contractuels employés au sein de l’administration de la FWB. Pour les années 2024 et 2025, un chiffre de 359 régularisations avait ainsi été arrêté moyennant la réussite d’une série d’examens.

Toutefois, les 222 dossiers de nomination actuellement ouverts pour cette année 2024 seront menés à bien, a précisé la ministre. La Fédération Wallonie-Bruxelles compte actuellement quelque 6.500 agents répartis dans différentes administrations. Quelque 55% de ces agents sont des contractuels, les 45% restants des statutaires.