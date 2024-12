Baisse des taux en vue: que faire de son argent en 2025?

Une baisse des taux est (à nouveau) probable en 2025. Que faire dès lors de son argent? Du cash sous le matelas aux cryptos, passage en revue des options les plus rentables.

Et de quatre. La Banque centrale européenne (BCE) a réduit, début décembre, ses taux d’intérêt pour la quatrième fois en 2024. Le principal taux directeur a été abaissé de 0,25 %, le portant ainsi à 3 %. D’autres diminutions pourraient suivre. Effet cascade: les banques devraient elles aussi revoir le taux d’intérêt des livrets d’épargne à la baisse.

Par ailleurs, récemment, l’Association néerlandaise des banques (NVB) a appelé à conserver davantage d’argent liquide chez soi. Ce conseil a été émis après que le ministre néerlandais de la Défense a averti la population de se préparer à tous les scénarios de guerre possibles.

Livret d’épargne: pas la meilleure option pour son argent en 2025

Focus, d’abord, sur la baisse des taux d’intérêt. Plusieurs banques, comme Santander, Beobank, Keytrade Bank et Deutsche Bank, ont déjà réduit le taux d’intérêt sur les livrets d’épargne ces dernières semaines, en réaction à une précédente baisse des taux par la BCE en octobre dernier. Ces banques offrent un taux d’intérêt légèrement supérieur sur les livrets d’épargne par rapport aux grandes institutions comme KBC, BNP Paribas Fortis, Belfius et ING. Pour les plus généreuses, maintenir ces taux élevés lorsque la BCE abaisse ses taux devient plus difficile.

La baisse des taux par la BCE devrait inciter davantage de banques à réduire le taux d’intérêt sur les livrets d’épargne. Actuellement, les livrets d’épargne classiques auprès des grandes banques offrent un rendement total d’environ 1% (généralement réparti de manière équilibrée entre un taux de base de 0,50% et une prime de fidélité de 0,50%, à condition que l’argent reste déposé sans interruption pendant un an).

Comptes d’épargne spéciaux

Chaque banque propose également des produits d’épargne offrant des taux d’intérêt plus élevés, mais souvent assortis de conditions spécifiques. Par exemple, VDK propose le rendement le plus élevé avec le Rythme, à savoir 3,15 % (1,40 % de taux de base et 1,75 % de prime de fidélité). ING, avec son produit Epargne Tempo, et Argenta, avec son compte d’accroissement, offrent tous deux un taux d’intérêt de 3 % (1,20 % de taux de base et 1,80 % de prime de fidélité).

Tous ces produits imposent toutefois une limite de dépôt de 500 euros par mois. Il est donc important de toujours vérifier attentivement les conditions associées à un compte d’épargne. L’argent peut être retiré à tout moment d’un livret, mais attention: si la somme n’y est pas restée pendant douze mois consécutifs, la prime de fidélité est perdue.

Quid du taux d’intérêt d’un livret d’épargne après la baisse des taux de la BCE? Les banques peuvent immédiatement abaisser le taux de base, mais une réduction de la prime de fidélité ne prend pas effet immédiatement. Elle sera appliquée uniquement lorsqu’une nouvelle période de fidélité de douze mois commence.

Il faut donc faire quelques calculs pour savoir quelles seront les conséquences exactes d’une baisse des taux sur un compte d’épargne. Une chose est cependant certaine: les taux des livrets d’épargne sont presque toujours inférieurs à l’inflation, à l’augmentation du coût de la vie. En réalité, l’argent sur un livret d’épargne ne rapportera donc rien, voire fera perdre de l’argent. D’où le surnom parfois donné au livret d’épargne: le livret de perte.

Compte à terme, bon de caisse et bon d’Etat

Quelle est l’impact de la baisse des taux sur d’autres produits financiers, tels que les comptes à terme, les bons de caisse et les obligations d’État? Aucun. En effet, pour un compte à terme, un bon de caisse ou une obligation d’État, le taux d’intérêt est fixé pour une période déterminée. Les intérêts perçus à la fin de la période sont sont connus d’emblée. Avantageux lorsque les taux d’intérêt baissent entre-temps, comme c’est le cas actuellement.

L’inconvénient de ces produits est que l’argent est en principe bloqué pour la période convenue. Impossible de le retirer, contrairement au livret d’épargne. Parfois, la banque permet une exception, moyennant une sorte de pénalité. Les bons de caisse et les bons d’Etats peuvent toujours être revendus, mais ce n’est pas si facile.

Branche 21: une option à explorer pour son argent en 2025

Autre option: investir dans la branche 21, un produit qui présente de nombreuses similitudes avec un compte d’épargne classique. La principale différence est qu’une assurance épargne n’est pas un produit d’épargne, mais un produit d’assurance: celui qui y souscrit paie des primes qui sont remboursées au moment où le contrat arrive à échéance.

Que se passe-t-il si les taux d’intérêt baissent? L’intérêt d’une assurance épargne branche 21 se compose de deux parties: un taux d’intérêt garanti et une participation aux bénéfices. L’intérêt est donc garanti, même si l’assureur abaisse le taux. C’est une différence avec le livret d’épargne, où une baisse du taux d’intérêt par les banques entraîne immédiatement une réduction du taux de base.

Une incertitude subsiste toutefois avec l’assurance épargne branche 21: la participation aux bénéfices. Celle-ci dépend des résultats annuels de l’assureur, qui ne sont évidemment pas connus à l’avance.

Il est préférable de la conserver une assurance épargne branche 21 pendant au moins 8 ans, pour éviter de payer de taxe sur les revenus mobiliers

Il est préférable de la conserver une assurance épargne branche 21 pendant au moins 8 ans, pour éviter de payer de taxe sur les revenus mobiliers. Si le capital est retiré avant la fin de cette période, une taxe de 30 % sur un rendement fictif de 4,75 % s’applique.

Autre point d’attention: l’assureur peut facturer des frais, tels qu’une taxe sur les primes (2% des primes destinées à l’État), des frais d’entrée, des frais de sortie et des frais de gestion. Ces frais peuvent s’accumuler et réduire le rendement.

Prêt hypothécaire: une option pour son argent en 2025

Pour celles et ceux qui souhaitent emprunter de l’argent, par exemple pour acheter une maison, une baisse des taux d’intérêt peut parfois être intéressante. Cependant, les banques mettent généralement plus de temps à abaisser les taux sur les prêts que sur les livrets d’épargne.

Le taux d’intérêt des crédits hypothécaires est actuellement au niveau le plus bas depuis deux ans. Le taux concret dépend fortement du montant emprunté et de la durée de remboursement souhaitée.

Celles et ceux qui ont déjà contracté à un taux d’intérêt plus élevé peuvent vérifier s’il est judicieux de le refinancer. Cela signifie donc de rembourser son ancien prêt avec un taux d’intérêt plus élevé par un nouveau prêt avec un taux plus bas. La banque facturera des frais pour cela. La règle générale est qu’il doit y avoir une différence d’au moins un point de pourcentage entre l’ancien et le nouveau taux d’intérêt avant qu’une refinancement soit rentable.

Que faire de son argent en 2025? Certainement pas le garder chez soi, à cause de l’inflation.

Des actions aux cryptomonnaies

Bien sûr, d’autres options d’investissement existent, telles que les actions, les obligations, l’or ou les cryptomonnaies. Les taux d’intérêt jouent également un rôle dans ces investissements, mais leur impact est généralement moins important.

Cash

Quid de l’idée de conserver plus de liquidités à la maison? Il est bien entendu difficile de prédire l’évolution des tensions géopolitiques. La guerre en Ukraine est particulièrement importante pour l’Europe, et personne ne peut dire ce que fera le président russe Vladimir Poutine.

«La situation géopolitique est grave, mais elle n’a pas changé, nous la vivons depuis plusieurs années» Isabelle Marchand, Febelfin

L’Association néerlandaise des banques (NVB) a appelé à conserver plus de liquidités à la maison. Une recommandation qui n’est toutefois pas suivie par Febelfin, la fédération belge du secteur bancaire. «Nous ne voulons pas semer la panique, déclare Isabelle Marchand, porte-parole de Febelfin. « La situation géopolitique est grave, mais elle n’a pas changé, nous la vivons depuis plusieurs années» De plus, les banques affirment être très bien sécurisées contre les cyberattaques.

Selon la Banque nationale, les ménages belges possèdent au total 48,8 milliards d’euros en liquide. Soit plus de 4.200 euros par Belge, en moyenne. Il est probable que de nombreuses personnes aient beaucoup moins d’argent liquide à la maison, et certains – pour diverses raisons – beaucoup plus.

Cependant, conserver autant de cash à la maison implique différents risques: destruction dans un incendie, perte, vol… Et, surtout, aucun rendement. Autant dire une perte, en temps d’inflation. Il est bien sûr judicieux d’avoir un peu de liquidités à la maison. Ne serait-ce que pour éviter de devoir courir à un distributeur automatique. Mais combien? Pas de réponse unique à cette question.

A titre d’exemple, le gouvernement flamand indique qu’il est important que les gens «aient un kit de secours à la maison», surtout en cas d’inondation. Pour ce kit de secours, ils recommandent notamment des piles et des lampes de secours, une trousse de premiers secours et des médicaments, des couvertures, une radio à manivelle, de l’eau potable et de la nourriture non périssable, un sifflet d’alerte, du papier toilette et des serviettes hygiéniques, des copies de documents d’identité et de polices d’assurance, ainsi que de l’argent liquide. Cependant, aucun un montant spécifique n’est mentionné.

Aux Pays-Bas, les habitants doivent déclarer leur patrimoine financier chaque année, et il existe une limite maximale pour la quantité de liquidités qui ne fait pas partie de ce patrimoine et sur laquelle ils n’ont donc pas à payer d’impôts. En 2024, les citoyens néerlandais pouvaient conserver jusqu’à 653 euros en espèces sans être imposés (1.306 euros pour un couple).

En général, on considère que 100 euros en liquide à la maison sont largement suffisants, surtout pour traverser les deux premiers jours après une catastrophe ou une paralysie du système financier.

En général, on considère que 100 euros en liquide à la maison sont largement suffisants, surtout pour traverser les deux premiers jours après une catastrophe ou une paralysie du système financier.

Dans le but de lutter contre la fraude et le blanchiment d’argent, le gouvernement belge a décidé de limiter l’utilisation de l’argent liquide. Si le prix d’achat est inférieur à 3.000 euros, il est possible de payer en espèces. Si le prix d’achat dépasse 3.000 euros, le paiement en espèces est limité à un maximum de 3.000 euros. Depuis 2014, pour l’achat de biens immobiliers tels qu’une maison ou un terrain, il est interdit de payer en cash.