2025 approche et laisse entrevoir quelques changements pour le portefeuille des Belges, notamment concernant leur pension, l’indexation des salaires ou le prix de certains services.

L’année 2025 entraînera son lot de changements, notamment pour le portefeuille des consommateurs belges. A commencer par les pensions. Tout d’abord, avec le passage de l’âge légal de départ à la retraite de 65 à 66 ans, et de celui de la pension anticipée, qui passera de 64 ans actuellement à 65 ans dès le 1er janvier 2025.

1. Pension: une année supplémentaire de travail

En théorie, tous les travailleurs nés après 1960 devront travailler une année de plus dès 2025. Et encore une année supplémentaire en 2030, l’âge légal de départ à la retraite passant à 67 ans. «Une évolution logique», estime Pierre Devolder, professeur à la Louvain School of Management et spécialiste de la question des retraites. Selon lui, l’option du départ tardif est la solution la plus facile à mettre en place pour assurer la soutenabilité du régime des retraites. Et d’autant plus acceptable que l’espérance de vie augmente, et que même avec une année supplémentaire de travail, la durée de la pension est bien plus importante que par le passé.

Mais cette solution n’est pas la seule qui doive être mise en place, selon Philippe Ledent (ING). L’économiste plaide pour un «système plus flexible» qui se baserait non pas sur l’âge, mais sur la durée d’emploi du travailleur et de «l’ampleur des cotisations de celui-ci».

2. Quelle indexation pour les salaires?

En 2025, les salaires vont également augmenter du fait de l’indexation. Ainsi, environ 875.000 travailleurs belges vont bénéficier d’une augmentation de leur salaire d’environ 3,57%. C’est le cas pour le personnel du secteur de l’horeca (CP 302), de l’industrie alimentaire (CP 118 et 220) et du transport routier (CP 140.03). Quant au secteur privé (CP 200), l’indexation sera de 3,58%.

Les travailleurs de la construction ou encore les ouvriers de l’ameublement auront également droit à l’indexation de leur salaire, toutefois, elle sera moins importante, de l’ordre de 0,62%. Mais l’indexation étant trimestrielle dans ces secteurs, elle sera calculée plusieurs fois au cours de l’année qui arrive.

Vous pouvez calculer votre salaire provisoire indexé grâce à notre calculateur.

3. bpost revoit ses tarifs à la hausse

Dès le 1er janvier 2025, bpost va augmenter la tarification de ses produits destinés aux particuliers et aux petits professionnels. Une augmentation que le service postal justifie par une compensation nécessaire due à l’augmentation des coûts liés à l’inflation et à ceux des salaires des employés. Mais aussi à la diminution du nombre de courriers envoyés, laquelle n’est pas compensée par l’augmentation d’envois de colis.

Concrètement, le timbre non prior, qui était encore vendu 0,95 euro en 2019, et 1,46 euro en 2024, passe à 1,53 euro en 2025. Quant aux timbres prior, vendus 1 euro en 2019, ils avaient progressivement augmenté pour atteindre 2,27 euros en 2024. En 2025, ceux-ci coûteront 2,37 euros.

Quant aux colis, si une augmentation progressive était observée entre 2015 et 2022, c’est à partir de cette dernière année que les prix ont explosé. Il y a trois ans, l’envoi d’un colis de un à deux kilos coûtait encore 6,90 euros, tandis qu’en 2025, il vaudra 8,35 euros. Le constat est le même pour les colis plus volumineux pesant jusqu’à dix kilos. En 2022, l’envoi était fixé à 9,2 euros, contre 11,15 euros l’année qui arrive.

4. Les prix des titres-services augmentent

Les titres-services coûteront également plus cher aux Belges, dès le mois de janvier. De 20 centimes en Wallonie et à Bruxelles, et d’un euro au nord du pays (de 9 à 10 euros). Ainsi, le titre-service au sud passera à 10,20 euros pour les 175 premiers commandés, à 11,20 euros pour les suivants jusqu’au 400e, et à 12,20 euros jusqu’au 500e. A Bruxelles, il sera de 10,20 euros sur les 300 premiers titres-services et de 12,40 euros au-delà du 301e.

Une indexation bienvenue pour les entreprises de titres-services, même si, selon Thierry Devillez, directeur Wallonie-Bruxelles de Federgon, «20 centimes, c’est dérisoire» pour un secteur qui étouffe. La fédération des prestataires de services RH plaide pour une augmentation de cinq euros, mais elle est consciente qu’une augmentation plus importante risquerait de favoriser un glissement vers le travail au noir.

5. Des taux hypothécaires en baisse

2025 devrait être le moment idéal pour acheter une maison, car la courbe des taux de crédits hypothécaires, après avoir franchi un pic en 2023 et une baisse lente en 2024, se stabilise peu à peu, avec une «légère baisse des taux hypothécaires». Il est question d’un taux avoisinant les 3%, alors qu’au quatrième trimestre de 2023, celui-ci avait bondi pour atteindre 3,6%.

En outre, 2025 marquera une baisse des droits d’enregistrement en Wallonie de 12,5 à 3% pour les primo-acquérants.