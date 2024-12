Voitures électriques: tout ce qui va changer en 2025

Plusieurs mesures concrètes relatives aux voitures électriques et aux bornes de recharge vont entrer en vigueur en 2025. Voici tout ce qui va changer.

L’attrait n’est pas vraiment naturel. Sans les voitures de société et les politiques publiques flamandes avantageuses, la voiture électrique connaîtrait certainement un marasme similaire à celui de l’Europe, incitant de nombreux constructeurs automobiles à prolonger la production de véhicules diesel et essence. Mais la Belgique fait donc exception sur le Vieux Continent: désormais, plus d’un quart (27%) des voitures vendues est électrique, selon les chiffres (du troisième trimestre 2024) renseignés par la Fédération de l’industrie de l’automobile et du cycle (Febiac).

Ce nouvel amour deviendra-t-il encore plus fervent en 2025? Peut-être cette fois à cause d’un coup de pouce européen. Pour encourager le passage à l’électrique, l’Europe a en effet prévu une série de directives que les Régions transposent dans leur législation respective. L’une d’elles se traduit par une nouvelle échéance fatidique en Wallonie comme en Région bruxelloise, à savoir le 1er janvier 2025. Au sud du pays, tous les bâtiments non résidentiels comprenant plus de 20 emplacements de stationnement devront installer au moins un point de recharge et des infrastructures de raccordement (les gaines permettant le passage des câbles) pour 20% des places de parking. Cette disposition étend une obligation qui était déjà en vigueur depuis 2021 pour les bâtiments neufs ou rénovés en profondeur. Dans la capitale, un arrêté du gouvernement bruxellois, adopté en 2022, prévoit des ratios spécifiques pour différents types de parking d’au moins dix places, et confirme le droit de tout conducteur d’une voiture électrique à faire installer, à ses frais, une borne de recharge dans le parking d’une copropriété.

Voitures électriques en Wallonie: ce qui va changer en 2025

Ce qui va changer à Bruxelles

Dans les bâtiments neufs ou rénovés, Bruxelles interdira également, dès le 1er janvier 2025, la recharge de voitures électriques à partir d’une prise domestique classique. Cette interdiction vaut tant pour la recharge avec un câble normal (mode 1) qu’avec un câble de recharge spécifique (mode 2), et concerne les maisons individuelles comme les copropriétés. La mesure répond à des critères de sécurité de la recharge, tout en bannissant le déroulement anarchique de câbles de recharge sur l’espace public.

Pour 2035, la Région bruxelloise veut se doter de 22.000 points de recharge accessibles au public. Au sud du pays, le gouvernemet n’a pas encore communiqué de chiffres en ce sens. Mais il ne peut que rattraper son retard sur la Flandre. Aux Pays-Bas, une récente enquête de la société de leasing Ayvens indiquait que la multiplication des bornes de recharge avait rapidement relégué l’angoisse de la recharge au second plan parmi les préoccupations des conducteurs. En Wallonie, il faudra encore attendre quelques années avant que celle-ci se dissipe. Sans résoudre pour autant les écueils d’une mobilité individuelle qui, électrique ou non, reste peu conciliable avec l’ampleur des défis climatiques et environnementaux.