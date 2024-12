Mucoviscidose: le remboursement du Kaftrio étendu aux enfants dès 2 ans

Frank Vandenbroucke a annoncé que le médicament Kaftrio, dans le traitement de la mucoviscidose, sera entièrement remboursé pour les enfants dès 2 ans, et ce, à partir du 1er février 2025.

Le médicament Kaftrio pour le traitement de la mucoviscidose sera intégralement remboursé à partir du 1er février 2025 pour les enfants âgés de 2 à 5 ans, a indiqué, jeudi, le ministre fédéral démissionnaire de la Santé Frank Vandenbroucke. Ce remboursement avait déjà été étendu en février 2023 aux enfants âgés de 6 à 11 ans.

Ce remboursement concerne spécifiquement le médicament Kaftrio. Celui-ci est remboursé depuis le 1er septembre 2022 pour les personnes atteintes de mucoviscidose de plus de 12 ans avec au moins une mutation F508del. Le remboursement avait été étendu moins d’un an plus tard aux mineurs âgés de 6 à 11 ans. Les enfants âgés de 2 à 5 ans seront désormais aussi concernés par cette mesure, ce qui représente environ 70 jeunes.

La mucoviscidose est une maladie lourde qui a un impact majeur sur la charge de morbidité et sur la qualité de vie des patients. Plusieurs études cliniques montrent que le médicament Kaftrio optimise la fonction pulmonaire, réduit l’utilisation des antibiotiques et améliore la qualité de vie des malades. Le cabinet du ministre de la Santé précise que des essais cliniques sont en cours pour l’utilisation du Kaftrio sur les enfants dès l’âge d’un an, mais ceux-ci devraient durer plusieurs années. Par ailleurs, le cabinet confirme examiner l’éventualité d’un remboursement du médicament pour les personnes atteintes de mucoviscidose sans au moins une mutation F508del. Une décision devrait être prise avant l’été, promet-il.

Enfin, le remboursement d’un autre médicament pour les patients atteints de mucoviscidose, l’Orkambi, ne sera pas étendu pour les enfants âgés d’un à deux ans, faute d’un accord avec l’entreprise qui produit ce traitement. Cette mesure aurait concerné 11 enfants, précise le cabinet de M. Vandenbroucke.