Les vœux de la ministre de la Défense depuis un patrouilleur de la Marine : « Petit parfum de scandale » juge Ducarme

Le clip vidéo des vœux de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, et du « patron » de l’armée, l’amiral Michel Hofman, a provoqué plusieurs réactions outrées. Dont celle du député Denis Ducarme. « On n’est pas loin d’un détournement public à des fins de publicité personnelle », dit-il.

Ludivine Dedonder et l’amiral Michel Hofman ont souhaité de joyeuses fêtes de fin d’année au personnel du département, depuis un patrouilleur de la Marine, de manière un peu décalée.

« Grâce à votre implication en Belgique, à l’étranger, ou en mer, nous avons rempli nos missions », affirme d’emblée Mme Dedonder. Le chef de la Défense (Chod), en uniforme de marin, déclare pour sa part que « nous avons progressé dans la transformation, la reconstruction et le renforcement de notre département », avant d’être interrompu par un signal d’alarme et un message du commandant du patrouilleur, le P902 Pollux qui signale « un père Noël en détresse« .

Notre engagement ne connaît pas de frontières, même lorsque le Père Noël rencontre des imprévus en mer😉Avec le CHOD, j'ai répondu à l'appel de l'urgence maritime pour épauler le Père Noël dans sa mission périlleuse.



Mission accomplie avec succès ! 💪

Les deux principaux responsables du ministère de la Défense embarquent alors dans une embarcation – un RHIB, pour « rigid-hull inflatable boat » – afin de secourir le père Noël, lui aussi à bord d’un tel zodiac. Il leur remet des cadeaux avant de reprendre sa course.

Le clip d’une minute et 53 secondes se termine, plus traditionnellement, par un message de bonnes fêtes, adressé par la ministre et le Chod à l’adresse du personnel de la Défense. Ce court clip bilingue avec sous-titrage, diffusé sur les réseaux sociaux, s’est immédiatement attiré la critique du président du MR. Georges-Louis Bouchez a dénoncé l’utilisation de « deux bateaux de la Défense, de dix militaires et de drones… tout ça pour la pub d’une ministre » (socialiste).

« Assez scandaleux »

Ces bons vœux de la ministre Dedonder ont aussi fait bondir le député Denis Ducarme (MR). « C’est du jamais vu! On n’est pas loin d’un détournement public à des fins de publicité personnelle », a réagi le député de la majorité auprès de Belga.

« C’est assez scandaleux de mobiliser ainsi des moyens de la Défense pour une vidéo de marketing publicitaire quand on connaît les difficultés budgétaires à l’armée qui est par ailleurs en-dessous des exigences de l’OTAN », rappelle M. Ducarme. « C’est d’autant plus choquant quand on est en pleine guerre à 2.000 km (en Ukraine) », ajoute le député qui entend bien interroger prochainement la ministre sur le coût de réalisation de cette vidéo.

À ses yeux, l’utilisation des moyens de la Défense pour cette vidéo personnelle de la ministre est plus grave que la polémique des logos qui avait conduit la secrétaire d’État Sarah Schlitz à la démission. « Il y a ici un petit parfum de scandale« , juge M. Ducarme. Ministre et Chod avaient déjà diffusé l’an dernier – et c’était une première – un clip tourné au centre d’entraînement commando (CE Cdo) de Marche-les-Dames, près de Namur.

Lors de cette « opération Christmas », ils avaient notamment effectué un « death-ride », une descente le long d’un double câble depuis les rochers qui surplombent le quartier lieutenant-général Roman de Marche-les-Dames.