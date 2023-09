Le patron de Ryanair Michael O’Leary entarté à Bruxelles

Michael O’ Leary, patron de la compagnie low-cost Ryanair a été entarté à Bruxelles.

Le CEO de la compagnie aérienne Ryanair, l’Irlandais Michael O’Leary, s’est fait entarter lors de son arrivée à Bruxelles. Alors qu’il s’apprêtait à donner une conférence de presse à l’Hôtel Berlaymont, deux femmes se sont approchées pour lui envoyer chacune une tarte à la crème au visage. Les deux activistes climatiques se sont exclamées, en anglais: « Bienvenue en Belgique, arrêtez la pollution de vos avions de m**** ».

« Apparemment, ces activistes sont très heureux des nouvelles liaisons que nous annonçons pour Charleroi. Ils dansaient de joie. Mais si je peux me permettre un conseil, la prochaine fois, utilisez de la crème irlandaise, c’est bien meilleur », a réagi, amusé, le CEO lors de la conférence de presse qui a suivi l’incident. Il s’agit du 2e entartage en quelques jours, après celui du président du MR Georges-Louis Bouchez lors d’une séance de dédicaces à Liège.

L’évènement s’est produit dans un contexte social tendu. Les pilotes de Ryanair basés en Belgique, à l’aéroport de Charleroi, viennent d’annoncer qu’ils se croiseront à nouveau les bras les jeudi 14 et vendredi 15 septembre. Ce sera leur 4e grève en deux mois, puisque la première remonte à la mi-juillet.

Le CEO était présent à Bruxelles pour annoncer sept nouvelles liaisons aériennes au départ de la Belgique cet hiver et deux nouveaux avions basés à l’aéroport de Charleroi. Il a estimé que l’ajout de deux avions créerait plus de soixante nouveaux emplois. Les sept nouvelles destinations de la compagnie low-cost sont Amman (Jordanie), Cluj et Iasi (Roumanie), Milan (Italie), Nantes (France), Tirana (Albanie) et Varsovie (Pologne). La fréquence de 30 lignes sera également augmentée.

Le CEO a également réagi au sujet de la nouvelle grève. « L’augmentation de salaire pour nos pilotes à Charleroi est sur la table depuis des mois. C’est le syndicat qui la bloque. Les grèves n’ont mené les syndicats nulle part et ne les mèneront nulle part. Elles ne nous affectent pas, nous laissons de toute façon se dérouler 60 à 70 % des vols concernés. », a-t-il estimé. « C’est la définition de la stupidité : continuer à faire la même chose encore et encore et s’attendre à un résultat différent. De plus, tous nos pilotes belges ne soutiennent pas cette grève. Nous avons de très bons pilotes en Belgique. Malheureusement, ce sont des lions dirigés par un groupe de singes au sein des syndicats ».