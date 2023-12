L’année 2023 en 21 dessins (par Nicolas Vadot)

Des attaques terroristes ont eu lieu. La Terre a tremblé et la canicule l’a fait s’embraser. Il Cavaliere a tiré sa révérence, Charles III est monté sur le trône et Olivier Vandecasteele a été libéré. Pendant que le bon d’Etat battait tous les records. Résumé d’une année 2023 mouvementée.

9 février 2023

Séismes meurtriers en Turquie et en Syrie : plus de cinquante mille morts.

23 février

Un an de guerre en Ukraine.

23 mars

En France, après le passage en force du gouvernement Borne, la réforme des retraites est votée, mais la contestation anti-Macron ne faiblit pas.

6 avril 2023

Inculpé dans l’affaire Stormy Daniels, Donald Trump crie au complot et compte toujours se représenter à la présidentielle en 2024.

4 mai

Couronnement du roi d’Angleterre, Charles III.

1er juin

Olivier Vandecasteele a été libéré contre l’Iranien Assadollah Assadi, condamné en Belgique pour tentative de meurtre et terrorisme.

15 juin 2023

Décès de Silvio Berlusconi.

29 juin

Hadja Lahbib sur la sellette, ministres qui en viennent aux mains, une réforme fiscale qui traîne… Alexander De Croo a bien du mal à maintenir son gouvernement à flot.

6 juillet

Hadja Lahbib, très affaiblie politiquement après l’affaire des visas iraniens, reste malgré tout ministre des Affaires étrangères.

13 juillet 2023

Après l’échec de la réforme fiscale, Alexander De Croo obtient un accord surprise sur la réforme des pensions.

27 juillet

A la suite d’incendies déclenchés par la canicule, des dizaines de milliers de touristes sont évacués de plusieurs îles grecques, dont Rhodes.

31 août 2023

Gros succès pour le « bon d’Etat Van Peteghem » à un an, qui engrange près de 22 milliards d’euros.

31 août

La justice espagnole ouvre une enquête à la suite de l’affaire du « baiser forcé » de Luis Rubiales lors de la remise du trophée de la Coupe du monde féminine de football.

14 septembre

Un tremblement de terre fait près de trois mille victimes au Maroc.

21 septembre

Mercato chez Les Engagés. Quelques jours après Olivier de Wasseige, l’ancien patron de l’Union wallonne des entreprises, l’épidémiologiste Yves Coppieters et l’exdéputée MR Lyseline Louvigny rejoignent le mouvement.

21 septembre 2023

Laurette Onkelinx s’oppose au wokisme, « contraire aux valeurs universalistes de la gauche ».

12 octobre

Prolongé pour un an à la présidence du MR, Georges-Louis Bouchez sera encadré par cinq ténors du parti : Sophie Wilmès, Pierre-Yves Jeholet, David Clarinval, Willy Borsus et David Leisterh.

19 octobre

Un terroriste islamiste assassine deux supporters de football suédois à Bruxelles pour « venger » les autodafés du Coran dans leur pays. Il sera abattu par la police le lendemain.

9 novembre

Zakia Khattabi condamne les attentats terroristes du Hamas, mais refuse de le considérer comme un mouvement terroriste, avant de faire marche arrière.

9 novembre 2023

Un « nouveau » titre des Beatles, Now and Then, sort grâce à une vieille démo de John Lennon retravaillée par l’IA.

30 novembre

Alors qu’une trêve est décrétée, le Hamas libère au compte-gouttes des otages israéliens, principalement des enfants.