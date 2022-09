Dacia Manifesto: un laboratoire d’idées

La Dacia Manifesto est un concept-car qui concentre et réaffirme les valeurs de la marque roumaine. Elle se veut un véhicule essentiel mais cool, robuste et conçu pour une utilisation outdoor. Certaines des innovations qu’elle apporte se retrouveront sur les futures Dacia de série.

Ce véhicule dépourvu de portes, de vitres et de pare-brise, qui n’est pas sans rappeler les premiers buggys, veut mettre ses occupants en prise directe avec la nature. Il fourmille d’aménagements astucieux comme un plan de travail qui peut se déployer à la place du hayon arrière, ou encore YouClip, un système qui permet de fixer très simplement une série d’accessoires utiles et modulables. Moins réaliste en revanche nous semble le projecteur avant unique, extractible pour se transformer en lampe torche… La Dacia Manifesto se caractérise par des roues de grande taille et un importante garde au sol. Propulsé par un moteur électrique, cela va sans dire, ce concept-car possède aussi une batterie dédiée et extractible qui fournit de l’électricité à travers une prise domestique pour alimenter en énergie les activités d’extérieur. De nombreux éléments de cette Manifesto sont en matériaux naturels (liège,…) ou recyclés. Dernière caractéristique marquante de l’engin, il utilise des pneus « non pneumatiques » increvables et conçus pour tenir toute la vie du véhicule: une « innovation » qui n’est évidemment pas sans susciter quelques questions… Coup de pub sans lendemain ou réalisation porteuse d’avenir? Affaire à suivre, en tout cas.