MG 4 XPower, démonstration de force chinoise

La MG4 est une des berlines électriques dont on parle le plus ces derniers mois. En raison de sa (relative) accessibilité financière, mais aussi pour ses qualités routières bien réelles. Portée par le succès, la marque chinoise va lancer une version plus musclée, baptisée XPower.

435 ch

Cette version sera dotée non plus d’un seul, mais de deux moteurs électriques qui, de concert, développent 435 ch et jusqu’à 600 Nm. Ce détail fait également de la MG4 XPower une 4 roues motrices, un plus pour circuler en hiver et/ou dans certaines zones montagneuses. Cette MG4 XPower se positionne ainsi aux côtés des hatchbacks haute performance les plus puissantes du marché, la voiture étant capable de passer de 0 à 100 km/h en ± 4 secondes.

Côté look, la MG4 ne gagne que quelques subtiles améliorations à l’extérieur, comme des étriers de frein orange vif, un toit noir bicolore, de nouvelles jantes en alliage de 18 pouces et des garnitures polies, ainsi que – en option – une teinte exclusive Racing Green. Grâce à ses nouveaux freins (4 disques ventilés de 345 mm) et ses Bridgestone Turanza, la MG s’arrête plus « court ». Version réellement nécessaire à la progression de la marque ou démonstration de force pour impressionner (encore) la concurrence, MG peut se permettre cette audacieuse MG4 XPower.

Guy Pigounakis, directeur commercial de MG Motor UK « Nous sommes convaincus que la MG4 XPOWER va séduire les clients à la recherche d’une berline performante, mais aux antipodes des berlines hautes performances traditionnellement bruyantes. »

MG EX4 à Goodwood

Ce n’est pas tout, MG a aussi dans ses cartons un autre concept, baptisé EX4 et nettement plus fou. Cette électrique de très haute performance fait ses débuts au Festival de la vitesse de Goodwood, le 13 juillet. Cette MG EX4 réinvente en quelque sorte et avec un moteur 100% électrique, la Metro 6R4, légende du rallye des années 1980, en s’appuyant sur le groupe motopropulseur électrique de la MG4 XPower. A l’heure de mettre ces lignes « online », seule une photo énigmatique de cette EX4 était disponible. Le sexy roadster MG Cyberster est également présent à Goodwood cette année.