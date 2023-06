MG : la marque chinoise qui séduit de plus en plus de Belges

Les voitures électriques chinoises sont de plus en plus nombreuses sur le marché belge. Et les marques les plus en vogue, comme MG Motor, se permettent même de dépasser certains acteurs historiques, qu’ils soient japonais ou européens. Les dernières statistiques d’immatriculations le prouvent.

D’après les dernières statistiques des immatriculations dévoilées par la Febiac (les cinq premiers mois de l’année), c’est la marque MG qui est en tête des acteurs 100% chinois, avec 1397 véhicules immatriculés à la fin mai 2023. Cela signifie, par rapport à la même période en 2022, une progression de 243%. C’est évidemment la berline MG4 qui tire le wagon, mais le break MG5 (photo ci-dessous) monte également en puissance. Parmi la concurrence chinoise, c’est Link&Co qui occupe la seconde marche du podium avec 877 unités immatriculées et immédiatement suivi par Polestar avec 869 véhicules. Ces deux marques appartiennent au groupe Geely (comme Volvo).

Le succès de la marque MG, qui est passée en mains chinoises en 2005 suite à la faillite de Rover, n’est pas seulement dû à la production à bas coût en Chine, mais aussi à la stratégie de distribution. Eu Europe, MG tisse un réseau dense de concessionnaires. En Belgique, ils sont déjà plus de 33 à distribuer la marque. Chez nos voisins, par exemple en Allemagne, il s’agit déjà de plus de 130 concessions. Et ce nombre ne cesse d’augmenter. D’après les revendeurs de renom, comme Burkhard Weller (Allemagne), MG ne peut que connaître le succès : « Le positionnement tarifaire de MG est très prometteur », explique Weller. « Des voitures chères, le marché en compte déjà suffisamment. MG propose des véhicules pour moins de la moitié du prix. » En Belgique, la MG 4, coûte environ 32.300 euros. Le cas de Burkhard Weller est intéressant, car il s’agit d’un très gros revendeur historique de… BMW. Et dans quatre de ses 24 sites BMW, on trouve désormais des MG.

En outre les normes que les concessionnaires MG doivent respecter sont raisonnables : alors que les marques premium imposent jusqu’au type de carrelage sur lequel leurs voitures doivent être présentées, la marque chinoise n’exige qu’un totem MG et quelques logos. « Dans les showrooms premium, le client paye une partie de la déco », expliquait un porte-parole MG en Allemagne.

MG sera-t-elle la nouvelle Volkswagen ? Personne ne va jusque-là, mais Burkhard Weller, qui vend également les marques du groupe VW, en est sûr : « Dans son segment, MG Motor va se construire une position forte et durable ». Cela dit, MG a clairement choisi Volkswagen comme modèle, comme le déclarait Richard Yuan, CEO de MG Motor Deutschland au magazine «Autohaus». Rien d’étonnant à cela, puisque la société mère de MG, SAIC, le plus grand constructeur automobile de Chine est aussi le principal partenaire de Volkswagen. Des VW ID 3 et MG 4 sont produites en parallèle dans l’usine commune de VW et SAIC.