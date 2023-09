L’esprit Golf GTI version 100% électrique

Volkswagen relance l’ADN GTI dans l’ère de la mobilité électrique avec l’ID. GTI Concept, en première mondiale cette semaine au Salon IAA Mobility de Munich. La version de série est déjà une certitude.

Exactement 48 ans après la première mondiale de la première Golf GTI à l’IAA de Francfort. Le concept ID. GTI Concept est basée sur l’ID. 2all1 présentée en mars – la future voiture compacte électrique grand public, qui coûtera environ 25.000 €. Sa traction avant, son design simple et ses proportions puissantes formaient le point de départ idéal pour une nouvelle GTI. Andreas Mindt, responsable du design chez Volkswagen, avait déjà en tête ce dérivé sportif lorsqu’il a réalisé les premières esquisses de l’ID. 2all. Et tout comme l’ID. 2all, l’ID. GTI Concept est plus qu’un prototype, car il s’agit du premier aperçu de l’avenir des VW GTI. Son développement en série a déjà été validé.

Proportions de GTI

Comme la GTI originale, l’ID. GTI Concept profite de proportions compactes, claires et puissantes et la stabilité visuelle d’une carrosserie qui se tient avec assurance sur ses roues de grande dimension. En chiffres, cela donne une longueur de 4104 mm, un empattement généreux de 2600 mm, de grandes jantes en alliage de 20 pouces chaussées de pneus performants en 245/35 et des porte-à-faux de carrosserie très courts. La GTI mesure 1499 mm de haut et 1840 mm de large. Et bien sûr, le rouge lui sied à ravir! L’habitacle fera preuve de simplicité, mais de personnalité. La petite électrique que l’on s’arrachera bientôt?