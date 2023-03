Que promet la nouvelle petite Volkswagen électrique, l’ID.2 ?

Celle qui a été, à la mi-mars la plus grosse surprise automobile de ce début d’année promet beaucoup à ses futurs clients. L’ID.2 peut-elle devenir la voiture électrique des années 2020 ?

Alors que tous les regards portaient sur la Californie en vue d’une éventuelle présentation de la petite Tesla annoncée à 25.000 Dollars, c’est finalement Volkswagen qui prend tout le monde automobile de court avec son prototype ID.2ALL. Prototype qui ne devrait plus beaucoup évoluer, esthétiquement, mais qu’on ne verra arriver sur nos routes qu’en 2025.

Epuré mais soigné, l’habitacle veut séduire toutes les couches de clients.

En attendant, les promesses de VW sont intéressantes. Dans une récente allocution à la presse internationale, la marque a insisté sur son désir de revenir à ses bases : le peuple (volk). D’où la nécessité de proposer une voiture électrique réalistement accessible au plus grand nombre. Moins de 25.000 euros donc, pour une voiture au gabarit de Polo (un peu plus de 4 m de long), mais à l’habitabilité de Golf VIII. Les plateformes électriques, pour un même volume disponible, permettant de mieux maximiser l’espace, L’ID.2 jouit d’un empattement de 2,6m. VW promet également une modularité très aboutie, de quoi charger des objets encombrants et/ou longs, notamment en abaissant tous les dossiers. Les câbles de recharge logent sous les sièges de la banquette arrière.

Compacte, l’ID.2All dévoile pourtant une modularité bien plus développée qu’à bord d’une Golf.

Première traction électrique

La future ID.2 sera la première VW jouissant de la plateforme électrique MEB à reposer sur une architecture de type traction. Ce qui signifie que si l’essieu arrière est dépourvu de moteur, le coffre de cette citadine promet d’être grand, avec 490 litres minimum. Sa batterie de 56 kW supportera un flux de 125 kW (courant direct), de quoi récupérer de 10 à 80% de la batterie en – théoriquement – 20 min. A partir de là, l’autonomie est annoncée à 450 km. Cela dit, la version à moins de 25.000 euros recevra, probablement, une batterie plus petite, donc moins d’autonomie. Dans l’habitacle, deux grands écrans de 10,9 et 12,9’’ plus un affichage tête-haute, mais aussi des boutons physiques rétro-éclairés sous l’écran central et une molette (naviguer parmi les menus. Côté moteur, la marque parle pour l’instant d’une puissance de 226 ch, c’est-à-dire digne de l’esprit GTi, mais sa vitesse maxi resterait limitée à 160 km/h. En outre, une version d’entrée de gamme, nettement moins puissante pourrait ouvrir la gamme.

Astucieux, un coffre sous les assises de banquette permet de loger câbles et/ou objets précieux.

« L’ID. 2all montre la direction que nous voulons donner à la marque. Nous voulons nous rapprocher du client. Nous souhaitons mettre la mobilité électrique à la portée du plus grand nombre. » Thomas Schäfer, CEO Volkswagen Passenger Cars

Cette future ID.2 pourrait bien signifier la plus grande et importante nouveauté de Volkswagen depuis bien longtemps. Elle est peut-être la vraie nouvelle Golf électrique que tout le monde avait vu sous les traits de l’ID.3. Plus que jamais, Volkswagen prouve que l’avenir « grand public » de la voiture électrique passe par la compacité et l’accessibilité financière. Or l’ID.2 ne restera pas longtemps la moins chère des VW électriques, la marque ayant déjà annoncé officiellement un modèle plus accessible (et plus petit) encore, à moins de 20.000 euros.