EV9, le nouveau mastodonte électrique de Kia se dévoile

La marque coréenne dévoile enfin la version définitive de son EV9, un SUV électrique à 7 places, aussi familial qu’audacieux.

On aime ou pas, mais impossible de rester de marbre devant le Kia EV9, tant pour sa carrure (on pourrait déjà le baptiser le Defender coréen) que pour son sens raffiné des détails extérieurs. Kia prouve en tout cas une nouvelle fois son audace dans le design de ses modèles qui, à chaque nouveauté, récoltent l’approbation d’une grande partie du public. Le travail des flancs (de style polygonal) réussissent la mission double d’affirmer le caractère de ce SUV tout en se révélant aerodynamiquement efficace (une des priorités pour les voitures électriques). On ne connaît pas encore les dimensions exactes de l’engin, mais il devrait sans peine atteindre (voire dépasser) les 5 mètres de long. Quant au poids, il s’annonce gargantuesque, sachant que celui de la grande berline EV6 dépasse déjà allègrement les deux tonnes.

Salon arrière

Reposant sur la plateforme modulaire électrique de Kia (E-GMP), l’architecture de l’EV9 se caractérise par un long empattement et un plancher parfaitement plat, de quoi permettre l’agencement de trois rangées de sièges tout en garantissant un espace intérieur généreux à chacun des sept occupants, grâce aux sièges de type « Lounge » et aux possibilités de connectivité. La planche de bord flottante panoramique s’étire du volant jusqu’au centre de l’habitacle. Les deux écrans tactiles et l’affichage à segments optimisent le rendu numérique. Originalité : Les passagers de la deuxième rangée peuvent pivoter leur siège de 180 degrés pour pouvoir interagir avec les occupants de la troisième rangée, comme dans la configuration « salon » des grands monospaces. Les sièges de la troisième rangée sont dotés de porte-gobelets et de prises de charge pour appareils mobiles.

Moteurs d’EV6 ?

Kia EV9 sera présenté en première mondiale le 28 mars prochain. À cette occasion, Kia dévoilera l’ensemble des caractéristiques techniques du véhicule. Etant fortement apparenté au modèle EV6, déjà commercialisé, on devrait retrouver, au minimum, la batterie de 77,4 kWh et le moteur électrique en versions 229, 325ch. Et pourquoi la version 585 ch (EV6 GT). Bref, un mastodonte électrique prometteur, mais qui fera aussi grincer quelques dents…