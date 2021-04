Par mesure de précaution, en Belgique, le vaccin d'AstraZeneca ne sera dorénavant administré qu'aux personnes âgées de plus de 55 ans. C'est ce que viennent de décider les ministres de le Santé.

Le vaccin AstraZeneca sera ainsi réservé aux personnes âgées de plus de 55 ans pendant quatre semaines.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé mercredi que les caillots sanguins devraient être répertoriés comme effet secondaire "très rare" du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, tout en estimant que les bénéfices l'emportent sur les risques. Suite à cette décision, les ministres belges de la Santé se sont à nouveau réunis ce mercredi soir.

Un lien entre le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca et l'apparition d'une forme rare de caillots sanguins est "plausible mais non confirmé", a indiqué de son côté mercredi l'Organisation mondiale de la santé.

"Des études spécialisées sont nécessaires pour comprendre pleinement la relation potentielle entre la vaccination et de possibles facteurs de risque", soulignent les spécialistes de l'OMS dans le domaine des vaccins dans un communiqué. Ils notent aussi que ces phénomènes "bien qu'inquiétants sont très rares".

