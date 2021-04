A la suite de la décision de la Conférence Interministérielle de la Santé et du Commissariat corona du gouvernement fédéral de réserver temporairement le vaccin AstraZeneca aux 56 ans et plus, la Wallonie a décidé d'adapter sa campagne de vaccination, a annoncé mercredi soir le cabinet de la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale.

La Région sud du pays reprogramme ainsi actuellement les rendez-vous pris dans les centres qui vaccinent cette semaine et la semaine prochaine avec de l'AstraZeneca. Ces centres de vaccination continueront de vacciner avec les différents vaccins et doses disponibles de la manière suivante. Pour les personnes de 56 ans et plus, quel que soit le vaccin qui leur est prévu, rien ne change.

Les personnes sont invitées à se présenter à l'heure prévue, munies de leur convocation ou confirmation de rendez-vous pour se faire vacciner.

Pour les personnes de moins de 56 ans qui ont confirmé leur vaccination avec de l'AstraZeneca, deux hypothèses en fonction de la disponibilité immédiate de vaccins alternatifs dans leur centre de vaccination: soit leur rendez-vous est maintenu et des vaccins Pfizer ou Moderna leur seront administrés lors de leur venue sur le site de vaccination; dans ce cas, elles ne seront donc pas contactées par le centre de vaccination; soit leur rendez-vous est annulé et reporté à une date rapprochée; dans ce cas, les centres de vaccination prendront directement et rapidement contact avec les personnes concernées pour leur proposer une nouvelle date afin de se faire vacciner avec des vaccins Pfizer ou Moderna, a précisé le cabinet de Mme Morreale.

Selon celui-ci, pour les personnes de moins de 56 ans ayant déjà reçu une première dose avec le vaccin AstraZeneca et qui attendent la seconde dose, les autorités attendent les avis des scientifiques européens qui étudient actuellement la situation. Une réponse étayée est attendue pour la fin de ce mois d'avril. Les secondes doses prévues avec ce vaccin ne sont par ailleurs pas programmées avant début mai en Wallonie.

La Wallonie a par ailleurs également demandé à la SMALS et à Doclr, organismes qui gèrent les invitations à la vaccination et l'application Q-Vax, de ne plus permettre la prise de rendez-vous pour les personnes de moins de 56 ans avec des vaccins AstraZeneca.

