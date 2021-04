Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) estime dans un avis publié mercredi que les mesures sanitaires telles que la distanciation physique et le port du masque peuvent être assouplies entre personnes bénéficiant d'une couverture vaccinale complète.

Pour les personnes qui ne sont pas encore complètement vaccinées, l'ECDC juge que les mesures sanitaires peuvent être allégées uniquement si aucune ne présente de facteurs de risques de développer une forme grave du Covid-19 ou de diminution de l'efficacité du vaccin. Le centre cite comme exemples les personnes âgées ou immunodéprimées. Dans ce cas, port du masque et distance physique doivent être respectés.

Les personnes âgées devraient donc, selon l'agence européenne, continuer de garder leurs distances par rapport aux personnes non vaccinées. Dans les espaces publics et lors de grands rassemblements, l'ECDC préconise toujours le masque et la distanciation.

Pour les personnes qui ne sont pas encore complètement vaccinées, l'ECDC juge que les mesures sanitaires peuvent être allégées uniquement si aucune ne présente de facteurs de risques de développer une forme grave du Covid-19 ou de diminution de l'efficacité du vaccin. Le centre cite comme exemples les personnes âgées ou immunodéprimées. Dans ce cas, port du masque et distance physique doivent être respectés.Les personnes âgées devraient donc, selon l'agence européenne, continuer de garder leurs distances par rapport aux personnes non vaccinées. Dans les espaces publics et lors de grands rassemblements, l'ECDC préconise toujours le masque et la distanciation.