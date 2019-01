Une ville se tait pour sauver le son des Stradivarius

Depuis début janvier, la ville de Crémone dans le nord de l'Italie vit aux rythmes des sons feutrés et des chuchotements. Plus aucune voiture ne circule dans le centre et les rues aux alentours sont bouclées pour cinq semaines. Car un bruit de moteurs ou le claquement d'un talon sur les pavés pourrait venir perturber l'improbable mission que s'est donné le Musée du violon de la ville. Cela fait en effet un mois que l'institution est vouée corps et âme à un ambitieux projet qui vise à préserver, pour l'éternité, le son unique, et jusqu'à présent inimitable, des Stradivarius.

...