Paris rappelle ses ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie pour consultations

La France a rappelé pour consultations ses ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie à cause de la "gravité exceptionnelle" de l'annonce du partenariat stratégique entre Washington, Londres et Canberra débouchant sur l'annulation par l'Australie d'un gros contrat d'achat de sous-marins à la France, a annoncé vendredi le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.