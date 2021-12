Les Pays-Bas ont annoncé un nouveau confinement "inéluctable". Quelle est la situation sanitaire en Belgique ? Doit-on craindre des mesures plus strictes ?

Le gouvernement néerlandais a annoncé ce samedi soir un nouveau lockown "inéluctable" pendant les fêtes de fin d'année.

"Je suis ici ce soir d'humeur sombre", a déclaré le Premier ministre Mark Rutte. "Résumée en une phrase : Les Pays-Bas seront à nouveau confinés à partir de demain. C'est inévitable à cause de la cinquième vague avec le variant Omicron qui arrive."

Le but de ce tour de vis est de contenir ce variant beaucoup plus contagieux que le Delta. Le chef de l'équipe néerlandaise de gestion de l'épidémie, Jaap van Dissel, a déclaré pendant la même conférence de presse qu'Omicron dépasserait le variant Delta pour devenir dominant aux Pays-Bas d'ici à la fin de l'année.

Omicron pourrait entraîner un nouveau pic de contaminations qui "menacerait alors de submerger les hôpitaux", a souligné l'Institut national de santé publique et de l'environnement (RIVM) samedi. Le confinement sera d'application jusqu'au 14 janvier 2022 au moins. Entre-temps, si les indicateurs de l'épidémie baissent significativement, le gouvernement ajustera les mesures.

Ces mesures entreront en vigueur dimanche matin, 5 heures, et dureront au moins jusqu'au 14 janvier. La recommandation la plus urgente concerne la "bulle de contact". Les citoyens ne peuvent plus recevoir que deux invités chez eux par jour, contre quatre auparavant. Il est fortement recommandé aux citoyens de rester chez eux.

Exceptions faites pour le réveillon de Noël, le jour de Noël et le lendemain de Noël, ainsi que pour le réveillon de la Nouvelle année: la norme pour les visites à domicile est portée à un maximum de 4 personnes âgées de 13 ans et plus par jour.

Tous les services et commerces "non essentiels" doivent fermer.

Les supermarchés, les boulangeries, les drogueries, les pharmacies, les banques et les prêteurs hypothécaires pourraient continuer à fonctionner dans les semaines à venir, avec néanmoins une jauge d'affluence et l'obligation de porter un masque. Les plats à emporter resteront également possibles dans les restaurants, rapporte le média néerlandais De Telegraaf sur son site.

Les écoles et l'accueil extra-scolaire garderont portes closes jusqu'au 9 janvier au minimum. Plus tôt cette semaine, les Pays-Bas avaient déjà annoncé la fermeture anticipée des écoles primaires avant les vacances de Noël à cause d'Omicron.

Le gouvernement néerlandais réévaluera la situation le 3 janvier, afin de déterminer si les écoles peuvent ou non rouvrir le 10 janvier. Un accueil d'urgence sera toutefois prévu pour les enfants dont les parents travaillent dans des secteurs essentiels. Des exceptions sont également de mise pour les formations pratiques et les examens.

Les musées, cinémas et théâtres ferment. Les marchés de Noël ne sont plus permis.

Les événements sont interdits, avec une exception concernant les funérailles jusqu'à 100 convives et les marchés hebdomadaires.

"Faites du sport!"

Les compétitions sportives de haut niveau peuvent continuer, mais dans des stades vides.

Les salles de sport devront aussi fermer. Les enfants et jeunes jusqu'à 17 ans pourront continuer à s'entraîner à l'extérieur jusqu'à 17h00 et jouer des matchs au sein de leur propre club. Les compétitions inter-clubs sont, elles, suspendues. Les adultes, quant à eux, devront faire du sport seul ou à deux maximum, en respectant 1,5 mètre de distance.

Le Premier ministre démissionnaire Mark Rutte a exhorté la population à "se promener, faire du vélo, ou encore courir" car "le sport est bon pour la santé et important". L'impact d'un confinement sur la société est grand, et d'autant plus durant les fêtes de fin d'année, a reconnu M. Rutte. Une situation "terrible", surtout pour les personnes isolées, les parents et les jeunes. Mais le variant Omicron "se propage plus rapidement que ce que nous craignions déjà", a-t-il poursuivi.

Les experts de l''Outbreak Management Team' (OMT), chargés de conseiller le gouvernement néerlandais dans la gestion de la pandémie, avaient préconisé dans leur dernier rapport une fermeture de tous les secteurs du pays, à l'exception de magasins jugés essentiels.

Et en Belgique ?

Dans ce contexte, va-t-on aussi vers des décisions plus strictes en Belgique comme aux Pays-Bas ? La situation est différente. Par rapport à la Belgique, la campagne de rappel de vaccin a commencé beaucoup plus tard aux Pays-Bas, ce qui explique en grande partie pourquoi le gouvernement doit maintenant agir de manière aussi radicale. Aux Pays-Bas, 8,47 rappels par 100 habitants ont déjà été effectués, dans notre pays, ce chiffre est de près de 26 par 100 habitants, explique De Morgen.

Bien que le nombre d'infections dans notre pays ait commencé à diminuer, l'augmentation du variant Omicron est cependant tout aussi assez préoccupante sur le sol belge. Ce nouveau variant beaucoup plus contagieux est en forte progression. Ce qui préoccupe grandement les experts. Il représente désormais 8% des contamination. Ce pourcentage a doublé en l'espace de trois jours. Il y a deux semaines, il n'était que de 0,3%. " Nous constatons un doublement tous les deux ou trois jours et une multiplication par dix en dix jours. Ça va très vite" a averti le virologue Marc Van Ranst (KULeuven). Le biostatisticien Geert Molenberghs a fait, de son côté, des projections qui montrent une dominance d'Omicron entre Noël et le Nouvel An.

Pas d'assouplissements en Belgique

Sur VTM NEWS, Marc Van Ranst réagit: "Nous devrons probablement, nous aussi, resserrer la vis". Il a néanmoins rappelé que la situation actuelle était meilleure en Belgique que chez nos voisins néerlandais.

Un nouveau Codeco, le dernier de 2021, aura lieu ce mercredi 22 décembre. Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) a déjà annoncé la couleur : il n'y aura aucun relâchement des mesures sanitaires actuellement en vigueur. Il n'excut pas non plus de nouvelles restrictions.

