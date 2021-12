Le Ministre de la santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) n'exclut pas de nouvelles restrictions sanitaires à l'approche des fêtes de fin d'année.

Le Ministre de la santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) s'est prononcé dans les colonnes du Morgen sur la situation sanitaire. Il n'y aura pas de relâchement annoncé au Codeco de mercredi prochain, et cela, au moins, jusqu'à la fin des vacances de Noël. "Aujourd'hui, nous ne savons toujours pas avec certitude ce qui va arriver. La science évolue rapidement. Il s'agit de procéder à des ajustements constants et de faire preuve de prudence. Cela signifie : absolument aucun relâchement. Pas du tout. C'est peut-être un message désagréable, mais c'est aussi le plus honnête. Nous allons devoir continuer jusqu'à la fin des vacances de Noël au moins."

Vers de nouvelles restrictions pour les fêtes?

Il dit même ne pas exclure de nouvelles restrictions à l'approche des fêtes. "Je ne peux pas exclure d'autres restrictions. Nous devrons voir comment les choses évoluent. Mais la priorité aujourd'hui est avant tout d'accélérer la campagne de rappel et de motiver les gens à continuer à suivre les mesures existantes."

Quant à savoir si une exception pour l'horeca concernant les heures d'ouverture plus élargies (actuellement, la fermeture est à 23 heures) peut être envisagée, le Ministre douche aussi les espoirs des restaurateurs dans le quotidien flamand.

"Non. Je ne pense pas que nous allons motiver les gens dans ce sens et créer de nouveaux foyers d'infections. Je dirais : suivez votre bon sens, limitez vos contacts, utilisez les autotests et ventilez bien les pièces. Personnellement, ma femme et moi allons faire la fête en comité très restreint."

