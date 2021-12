Le nombre moyen de contaminations quotidiennes au coronavirus en Belgique poursuit sa diminution pour se rapprocher de la barre des 10.000, selon les chiffres épidémiologiques de l'Institut de santé publique Sciensano de samedi communiqués par le cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke.

Entre le 9 et le 15 décembre, 10.163 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, ce qui correspond à un recul de 31% par rapport à la période de sept jours précédente. Si ces chiffres vont dans le bon sens, ils restent néanmoins encore élevés et n'autorisent pas un relâchement des mesures, souligne-t-on.

Au cours de la même période, près de 81.000 tests ont été effectués par jour en moyenne pour un taux de positivité de 14,6%. Du 12 au 18 décembre, il y a eu près de 207 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, un nombre lui aussi en baisse.

Au total, 2.651 personnes (-182 par rapport à la veille) étaient hospitalisées samedi en Belgique en raison du Covid-19, dont 766 patients traités en soins intensifs, un nombre en légère hausse de cinq unités par rapport à la veille.

