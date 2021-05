La hausse du nombre moyen de nouvelles contaminations au covid, qui avait débuté lundi, se confirme. Le taux de positivité reste quant à lui relativement stable.

Le nombre d'infections quotidiennes au Sars-CoV-2 s'est élevé en moyenne à 2.382 entre le 15 et le 21 mai, ce qui représente une hausse de 10% par rapport à la période de sept jours précédente. Depuis le début de la pandémie en Belgique, 1.049.822 cas d'infection au coronavirus ont été diagnostiqués .Sur les 14 derniers jours, l'incidence du virus était de 277,2 nouvelles infections pour 100.000 habitants en moyenne en Belgique. Toutes les provinces sont à la hausse, sauf une: Namur (-10,8%). C'est à Bruxelles (+24%) et dans les provinces du Brabant Flamand (+17%) et de Liège (+13,6%) que la hausse est la plus marquée. En chiffres absolus sur la semaine écoulée, la province d'Anvers compte le plus grand nombre de cas confirmés de coronavirus (2.729 cas), suivi par celle du Hainaut (2.428). En termes d'incidence sur les 14 derniers jours, les provinces de Hainaut et du Brabant Wallon sont les régions plus les touchées avec respectivement 349 et 339 infections pour 100.000 habitants.Entre le 18 et le 24 mai, il y a eu en moyenne 115,3 nouvelles admissions à l'hôpital par jour de personnes positives au Sars-CoV-2, soit une baisse de 13% par rapport à la période de référence précédente. La moyenne des hospitalisations n'avait plus été aussi basse depuis de nombreux mois. On recense en Belgique 1.533 malades de la Covid-19 hospitalisés (-17% de moins en une semaine), dont 542 en soins intensifs (-12% en une semaine). A ce rythme, l'objectif intermédiaire de 500 patients en soins intensifs pourrait être atteint d'ici la fin du mois de mai.Sur la même période, 19,4 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-24%), portant le bilan à 24.53 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.Le taux de positivité, soit la proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des dépistages effectués est de 5,5 % sur les 7 derniers jours. Cela signifie que sur 100 tests effectués, 5,5 personnes en moyenne sont positives. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le taux de positivité ne devrait pas dépasser 5% pendant au moins deux semaines afin de pouvoir considérer que l'épidémie est sous contrôle. 49.200 tests sont effectués en moyenne chaque jour.Le taux de reproduction se maintient sous la barre de 1 et s'établit à 0,90. Lorsqu'il est inférieur au seuil de 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir.La carte ci-dessous indique le nombre d'infections pour 100.000 habitants par commune au cours des deux dernières semaines: plus il y a d'infections enregistrées, plus la couleur de la commune vire vers le rouge foncé. Il ne s'agit pas du nombre de cas, mais de l'incidence. L'incidence prend en compte la population dans son calcul.Depuis septembre dernier, l'Institut fédéral de santé Sciensano diffuse l'incidence sur les 14 derniers jours. Un chiffre de 1.000 signifie par exemple que 1% de la population a été infectée au cours des 14 derniers jours. Deux communes dépassent l'incidence de 1000: Wellen et Libin. Toutes les localités présentent donc moins de 1% de cas positifs parmi leur population.Le seuil d'alerte le plus élevé du Centre européen de contrôle des maladies (ECDC) est de 960. En Belgique, deux des 581 communes ne dépasse le seuil d'alerte européen. Il y a deux communes qui ne comptabilisent aucun cas de coronavirus : Herstappe et Zuienkerke.