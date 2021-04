Un sondage de l'association Test-Achats montre que le dossier a impacté de manière négative la confiance des belges au sujet de ce vaccin AZ, mais aussi de tous les autres. Plus d'un Belge sur dix souligne qu'il ne se rendrait pas à un rendez-vous pour se vacciner.

Non, les Belges ne s'estiment pas suffisamment informé au sujet des vaccins. Et oui, la confusion autour du dossier spécifique du vaccin AstraZeneca mine leur confiance dans le processus global de vaccination. C'est ce qui ressort d'un nouveau sondage organisé par l'association de consommateurs Test-Achats, mené du 26 au 30 mars 2021 sur un échantillon représentatif de 1000 Belges. Plus d'un Belge sur dix souligne qu'il ne se rendrait pas à un rendez-vous pour se vacciner, si celui-ci devait survenir la semaine d'après.

Cette photographie instantanée contraste avec l'image donnée par la longue liste d'attente sur la plateforme QVax, en ce début de semaine, pour les personnes postulant à une dose excédentaire. Mardi, plus de 600.000 Belges s'étaient rués sur la plateforme et avaient dû prendre leur mal en patience, parfois pendant des heures. Cette photographie résonne, par contre, avec les nouvelles informations pour le moinsconfuses concernant les effets secondaires du vaccin AstraZeneca, après des indiscrétions émanant de l'Agence européenne des médicaments (EMA).Selon ce même sondage de Test-Achats, les Belges sont, par ailleurs, favorables au passeport vaccinal mais émettent certaines craintes, telles qu'une discrimination entre personnes vaccinées et non vaccinées. La proposition faite par l'association de rendre les tests PCR gratuits pour voyager reçoit l'assentiment de plus de 6 belges sur 10. Premier constat interpellant, épingle Test-Achats: "seul 1 belge sur 3 s'estime bien ou très bien informé au sujet des vaccins contre le covid 19".A la question de savoir s'ils seraient disposés à se faire vacciner s'ils recevaient une convocation pour se faire vacciner la semaine prochaine, un peu moins de la moitié des sondés (47 %) déclarent qu'ils s'y rendront certainement et plus d'un belge sur 10 certainement pas. Les autres sont partagés: 27 % déclarent qu'ils s'y rendront probablement, et 15 % probablement pas. Lorsqu'on les interroge sur les raisons pour lesquelles ils ne sont pas certains de s'y rendre (soit 53% des répondants, excluant ceux déjà vaccinés), plus de la moitié (51 %) déclare avoir peur des éventuels effets secondaires, 39 % déclarent se méfier de certains vaccins et 33 % n'ont pas confiance dans le processus pour développer/approuver le vaccin. Il est à noter que plus d'un Belge sur 5 déclare ne pas avoir confiance dans les vaccins de manière générale, précise encore l'association, ce qui contraste fortement avec les résultats obtenus dans les autres pays ayant réalisé la même enquête. Cela suit cependant une tendance de fond déjà observée précédemment en Belgique dans des enquêtes traitant de vaccination. "Ce qu'il faut retenir de cet aspect de notre enquête c'est que plus les gens s'estiment informés, plus ils sont disposés à se faire vacciner" souligne Julie Frère, porte-parole de Test Achats. En effet, la disposition à se faire vacciner le plus rapidement possible est de 68 % auprès des personnes s'estimant bien ou très bien informées, alors qu'elle n'est que de 25 % auprès des personnes s'estimant peu ou pas informées. On ne peut que réitérer l'importance d'une information ciblée, accessible et transparente envers les citoyens ". Test Achats a également interrogé les belges pour savoir dans quelle mesure ces derniers soutenaient la décision du gouvernement belge de ne pas suspendre l'administration du vaccin AstraZeneca alors que plusieurs pays voisins l'avaient fait. Il en ressort que les belges sont divisés: 36 % des répondants se déclaraient plutôt d'accord ou tout à fait d'accord avec cette décision, alors que 35% sont réticents - pas du tout ou plutôt pas d'accord. Le pourcentage de répondants soutenant la décision de poursuivre l'administration du vaccin monte à 55 % lorsque les personnes s'estiment bien ou très bien informées au niveau de la vaccination.Le dossier AZ a impacté de manière négative la confiance des belges au sujet du vaccin AZ (57 %) mais aussi au sujet des autres vaccins contre le covid (41 %). Elle a également eu un impact négatif sur la perception du travail réalisé par l'Agence Européenne des médicaments et sur la protection de la santé des citoyens par le gouvernement belge pour plus de 4 belges sur 10. Et la confiance dans l'organisation générale de la campagne de vaccination belge n'en est pas sortie renforcée, en particulier en Wallonie (66% des répondants accordent peu voire aucune confiance). "L'épisode d'Astra Zeneca montre que la transparence et la coordination au niveau européen sont cruciales afin de ne pas alimenter les craintes de la population, souligne Julie Frère. Notre sondage montre que cette affaire a laissé des marques au sein de la population et nous espérons donc que les leçons nécessaires seront tirées de cette affaire à très brève échéance pour tout incident futur." Tests PCR gratuits pour pouvoir voyager Enfin, le sondage de Test Achats révèle que le passeport vaccinal (ou certificat vert) proposé par la Commission européenne reçoit un accueil plutôt positif auprès des Belges. En effet, près d'un sondé surdeux considère que la mise en place du passeport de vaccination est une bonne mesure pour à nouveau circuler librement dans l'UE et pour éviter la propagation du virus. Une bonne majorité (57 %) pense également que la mise en place du passeport de vaccination sera un incitant à la vaccination pour les personnes qui ne le feraient pas autrement. Des nombreux répondants émettent toutefois des craintes. En effet, plus de la moitié des sondés (et davantage encore auprès des 18-34 ans) craignent que le passeport de vaccination ne crée une discrimination injuste entre les personnes vaccinées et celles qui ne le sont pas (qui vont devoir payer pour des tests PCR ou se mettre en quarantaine) tandis que 37 % redoutent que leurs données de santé stockées dans le passeport de vaccination ne puissent être utilisées à d'autres fins que le contrôle du covid."Notre demande pour que les tests PCR pour voyager soient gratuits pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se faire vacciner, afin d'éviter toute discrimination entre personnes vaccinées et non vaccinées, reçoit l'assentiment de plus de 6 belges sur 10, se félicite la porte-parole de Test-Achats. Nous demandons dès lors avec insistance au gouvernement de mettre cette mesure en place au moment de l'entrée en vigueur du certificat vert" . 10ème sondage covidCe sondage, le dixième réalisé par Test-Achats lors de cette crise sanitaire, a été mené du 26 au 30 mars 2021 sur un échantillon représentatif de 1000 belges. L'objectif était triple. Il s'agissait d'abord de connaître les attitudes et perceptions des belges au sujet des vaccins contre le covid (niveau d'information, perception de leur sécurité et volonté à se faire vacciner). Ensuite, de déterminer l'impact du dossier AstraZeneca sur le niveau de confiance envers la vaccination, les autorités nationales et européennes. Et enfin, de connaître l'opinion des belges au sujet du passeport vaccinal proposé par la Commission européenne.Plus d'infos sur www.test-achats.be/vaccincontrelecorona