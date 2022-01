Le baromètre corona, qui a fait l'objet de vives tensions, sera bel et bien présenté ce vendredi. Le Premier ministre Alexander De Croo expliquera les décisions prises lors du Comité de concertation lors d'une conférence de presse à 19h.

Baromètre : code couleurs et changement Le baromètre sanitaire passera à l'orange si : 300 patients seront recensés en soins intensifs la barre de 75 nouvelles hospitalisations/jour sera franchie. Le baromètre sanitaire passera au rouge si : 500 patients aux soins intensifs la barre de 150 nouvelles hospitalisations/jour. Un changement de couleur ne sera pas automatique et sera toujours conditionné à une évaluation des autorités.

Rouge: du changement pour l'Horeca et la culture

Après de vives tensions et discussions, le baromètre corona a finalement été adopté par le Comité de concertation (Codeco). Une chose est déjà certaine: il sera inauguré en "code rouge", la phase d'alerte la plus élevée.

Selon certaines sources, cela signifierait, entre autres, que le secteur de l'Horeca pourrait rester ouvert jusqu'à minuit, soit une heure de plus qu'actuellement.

Pour le secteur culturel et événementiel, il a été décidé de tenir compte de la capacité d'accueil. Le taux d'occupation autorisé varierait entre 70 et même 100 %, en fonction des possibilités de ventilation. Actuellement, le nombre de visiteurs est limité à 200, quelle que soit la taille.

Réouverture des bowlings et des plaines de jeux intérieures

Les bowlings, les parcs d'attractions, les casinos ou les plaines de jeux en intérieur ont été intégrées au volet "loisirs" du baromètre. En conséquence, tous ces lieux pourront rouvrir selon les règles qui s'appliquent en code rouge, selon nos confrères du Soir.

Sur les seuils, le niveau orange sera atteint à partir de 300 lits de soins intensifs occupés. Et le niveau rouge après 500 lits. Il y aura aussi un seuil pour les hospitalisations. On est au-delà en hospits, pas en ICU. On démarre donc en code rouge.#codeco @lalibrebe — Adrien de Marneffe (@Adri_deMarneffe) January 21, 2022

Selon la VRT, pour garder un CST valide, le booster devra être effectué endéans les 9 mois qui suivent l'injection de la deuxième dose. Mais selon Le Soir, le Covid Safe Ticket d'une personne ne sera plus valide cinq mois après sa deuxième dose, à moins évidemment de faire le rappel de cette 3e dose.

Pas de changement...

Concernant le télétravail et le port du masque par contre, les règles actuelles restent inchangées jusqu'à nouvel ordre.

Evolutions de dernière minute

Jeudi soir, des représentants du monde culturel avaient exprimé leur opposition au projet. "Ce qui est sur la table ne peut être satisfaisant à ce stade", avait ensuite expliqué le coprésident d'Ecolo Jean-Marc Nollet vendredi, interrogé sur les ondes de La Première (RTBF). Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet (MR), avait également adressé un courrier électronique au Premier ministre et aux différents membres du comité de concertation dans lequel il énumère les points qui posent encore problème à son gouvernement (dont Ecolo fait partie). Et dans la matinée, le vice-président PS du gouvernement de la Fédération, Frédéric Daerden, avait aussi exprimé son insatisfaction et réclamé des adaptations.

"Ça valait la peine de taper sur la table ce matin et de mettre un peu de pression. Pas mal d'évolutions ont été obtenues dans la dernière ligne droite. On se reverra dans 3 semaines maximum, avec l'espoir de pouvoir passer en zone orange et de prendre de nouvelles mesures dans le sens d'un assouplissement", a déclaré en fin de journée le vice-Premier Ecolo Georges Gilkinet dans une réaction à Belga.

Un nouveau comité de concertation aura lieu, dans trois semaines au plus tard, pour évaluer la situation.

