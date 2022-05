Steven Van Gucht nommé citoyen d’honneur à Denderleeuw

La ville de Denderleeuw, en Flandre orientale, a nommé le virologue Steven Van Gucht citoyen d’honneur de la commune. M. Van Gucht vit à Denderleeuw depuis plus de 10 ans et reçoit ce titre « parce qu’il a acquis une grande notoriété en Flandre mais aussi à l’échelle nationale et internationale », a déclaré le bourgmestre de Denderleeuw, Jo Fonck.

Steven Van Gucht est le premier citoyen d’honneur de Denderleeuw. Le rôle qu’il a joué pendant la crise sanitaire a conduit la commune à lui remettre ce titre de reconnaissance. « Il a conduit notre pays à travers la crise du Covid« , a commenté Jo Fonck. « Il parvient à expliquer simplement les choses difficiles. Et il respire la sérénité. A la télévision, mais aussi dans son entourage », a-t-il ponctué.