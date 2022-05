Vaccin covid : pas de recommandation pour une deuxième dose de rappel (pour le moment)

Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) ne recommande pas, pour le moment, l’administration d’une deuxième dose de vaccin contre le covid-19 pour la population générale, pas plus qu’il ne recommande l’administration systématique de cette dose pour les personnes de plus de 80 ans et les résidents de maisons de repos et autres communautés de soins, quel que soit leur âge.

Selon l’avis du CSS, la situation épidémiologique actuelle en Belgique n’est pas préoccupante et une deuxième dose de rappel (soit la 3e ou la quatrième dose en fonction du type de vaccin) ne devrait pas avoir d’impact sur le nombre d’admissions à l’hôpital ou la charge des soins intensifs. La situation épidémiologique doit être suivie de très près, précise-t-il toutefois.