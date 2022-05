Covid: les hospitalisations et les décès en forte baisse, la situation dans votre commune

Les contaminations, les hospitalisations et les décès liés au Covid sont en baisse en Belgique. La diminution la plus prononcée est celle des admissions à l’hôpital.

La semaine dernière, le ministre de la Santé a émis l’éventualité de mettre le baromètre corona « dans le tiroir » lors du prochain Codeco. Cette semaine, c’est le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet, qui appelle à la fin du port du masque obligatoire dans les transports en commun.

Depuis le 7 mars, le baromètre corona est en code jaune, ce qui signifie que quasi toutes les mesures sanitaires destinées à ralentir la propagation du virus ont été levées. Le port du masque buccal dans les transports en commun reste toutefois obligatoire. « L’évolution de la pandémie permet à présent d’envisager la fin de cette mesure, même si le port du masque restera sans doute recommandé dans les trains pour les personnes malades ou fragiles », a expliqué le ministre de la Mobilité. Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, avait évoqué la date du 6 mai pour la prochaine réunion du Codeco. Mais elle ne convient pas aux agendas de plusieurs participants, a-t-il expliqué ce dimanche, ajoutant qu’aucune nouvelle date n’avait été fixée.

Chiffres en baisse

Le nombre d’infections quotidiennes au Covid est passé sous la barre des 5000 en Belgique. Entre le 23 et le 29 avril, 4.785 nouvelles contaminations au Covid ont été dépistées en moyenne par jour, soit une diminution de 20% par rapport à la semaine précédente. Toutefois, vu la disponibilité des autotests et, sans doute, une moindre tendance à se faire tester, la présence du virus est probablement plus importante que ce qu’indiquent les chiffres officiels.

Le variant Omicron représente désormais une minorité des cas en Belgique avec 1,8% des contaminations. Il est remplacé par le sous-variant Omicron BA.2 qui représente maintenant 94,8% des contaminations.

Au cours des 7 derniers jours, une moyenne de 19.400 tests ont été effectués par jour, avec un taux de positivité de 27,3%. Un nombre de tests plus faible que durant la période précédente, en baisse de 5%. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) s’est inquiétée la semaine dernière de ces diminutions des tests, qui, selon elle, met en péril la surveillance du virus en l’obligeant à piloter à « l’aveugle ». « Ce virus ne disparaîtra pas simplement parce que les pays cessent de le rechercher. Il se propage toujours, il change toujours et il tue toujours », a rappelé le directeur général de l’organisation.

Le taux de reproduction qui mesure le degré de contagiosité du virus est en diminution et est passé en dessous de 1: à 0,85. Le taux de reproduction représente le nombre moyen de nouveaux cas causés par une personne infectée dans une population sans immunité. Un taux inférieur à 1 signifie qu’une personne malade contamine en moyenne moins d’une autre personne et donc que l’épidémie diminue.

Amblève, la plus touchée

Certaines communes restent plus touchées par le Covid. Plus aucune commune n’enregistre plus de 2.000 cas de Covid pour 100.000 habitants. 28 communes dépassent une incidence de 1000 avec en tête: Amblève (1267), Bullange (1265) et Rijkevorsel (1199). Cela signifie que, dans ces commune, plus de 1% de la population ont été infectés au cours des 14 derniers jours. Le nombre de commune avec cette incidence est en forte baisse, on dépassait les 170 communes la semaine dernière. Aujourd’hui, 553 communes restent sous une incidence de 1000 et comptent donc moins de 1% de leur population infectée. Seule une commune est exempte de cas de Covid sur les 14 derniers jours: Herstappe.

Suite en dessous de l’infographie.

Entre le 23 et le 29 avril, l’incidence du virus était de 654 nouvelles infections pour 100.000 habitants en moyenne en Belgique. Le nombre de cas diagnostiqués diminue dans toutes les provinces belges. C’est dans la province de Flandre occidentale que la baisse est la plus marquée avec une diminution de 27,2% des cas sur la semaine écoulée. Suivie par la province d’Anvers (-25,9%) et du Limbourg (-24,9%). En Wallonie, c’est en province du Hainaut qu’on peut constater la plus forte baisse de l’incidence sur la semaine écoulée.

En chiffres absolus sur la semaine écoulée, la province d’Anvers compte toujours le plus grand nombre de cas confirmés de coronavirus sur les sept derniers jours (5688 cas).

Hospitalisations en forte baisse

Le nombre d’admissions à l’hôpital est également en baisse. C’est même la baisse la plus prononcée avec les décès. L’Institut de santé publique Sciensano dénombrait ce lundi 2227 personnes hospitalisées en Belgique (en baisse de 19% par rapport à la semaine précédente), dont 133 en soins intensifs (-19%). Sur les sept derniers jours, il y a eu en moyenne 137,9 nouvelles admissions quotidiennes à l’hôpital pour cause de Covid-19, soit une baisse de 22% par rapport à la période de référence précédente de sept jours. Sur cette même période, quelque 15,1 personnes (-23%) sont décédées en moyenne par jour des suites du coronavirus, portant le bilan à 31.494 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.