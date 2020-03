On dénombre au total 23 infections détectées dans notre pays.

Dix nouvelles infections au coronavirus, sur 495 échantillons testés en laboratoire, ont été confirmées mercredi peu avant 11h30 par le Service public fédéral de Santé publique. On dénombre au total 23 infections détectées jusqu'ici sur le territoire belge, selon le SPF, qui s'attend à voir ce nombre augmenter.

10 nouveaux patients contaminés par le Covid-19 dans notre pays sur 495 tests réalisés dans le laboratoire de référence https://t.co/2QfygQGp4w #COVID19 #COVIDBE — SPF Santé publique (@SanteBelgique) March 4, 2020

Neuf des 10 nouveaux cas concernent des personnes revenues d'un voyage dans le nord de l'Italie. Elles souffrent d'une infection des voies respiratoires supérieures et d'un léger état grippal. Elles sont en quarantaine chez elles.

Un patient se trouve dans un état plus sérieux et est hospitalisé à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Cette personne a été en contact avec un patient positif au Covid-19 revenant d'Italie.

Pas de nouvelles mesures

Les ministres des entités fédérées et du gouvernement fédéral n'ont pas pris de nouvelles mesures face à la propagation du coronavirus. Interrogée à la sortie de la réunion, Maggie De Block a évoqué la pénurie de masques en Belgique. "Ce n'est pas qu'on ne veut pas acheter des masques supplémentaires, c'est qu'on ne peut pas parce qu'il y a une pénurie mondiale. Attendre n'est pas une option. Il nous faut des masques et nous sommes en train de voir s'il n'est pas possible d'envisager la reconversion de certaines entreprises (dans le secteur du textile, NDLR.) en Belgique pour avoir une production au moins pour notre pays", a-t-elle dit.

La réunion devait essentiellement permettre de coordonner les différents niveaux de pouvoir sur les mesures à suivre pour limiter la propagation du virus. "Nous avons fait le point sur la situation et il n'y a pas de nouvelles mesures décidées", a confié le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS) à sa sortie de la rencontre.

"Il faut des mesures proportionnées"

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet (MR) a quand à lui souligné que beaucoup de mesures fonctionnent mais qu'il ne faut pas "minimiser la crise" et "continuer à se coordonner" entre les différents niveaux de pouvoir. Il a aussi déclaré qu'on était "loin" de fermer les écoles. "La situation en Belgique n'est pas comparable à celle de la France. Ça n'a pas de sens, aujourd'hui, de fermer les écoles. Il faut des mesures proportionnées", a-t-il assuré.

Enfin, des décisions concernant l'impact économique de la crise pourraient être prises vendredi. "Des mesures pour soutenir nos entreprises ont été évoquées", a expliqué le ministre fédéral des indépendants et des PME Denis Ducarme (MR). "Certaines mesures sont en cours de finalisation", dont la possibilité de retarder le paiement de la TVA ou les paiements à l'ONSS, a-t-il ajouté.

