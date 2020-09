La Première ministre Wilmès a annoncé les nouvelles mesures décidées par le CNS pour continuer à faire face à l'épidémie de coronavirus lors d'une conférence de presse ce mercredi.

Les experts du nouveau conseil consultatif Celeval après s'être réunis en début de semaine ont remis leur rapport au Conseil National de Sécurité. Ce dernier a débattu ce matin des nouvelles mesures à communiquer à la population concernant la lutte contre le coronavirus. Elles ont été annoncées par la première ministre Sophie Wilmès, lors de la conférence de presse qui suit traditionnellement le CNS.

La Ministre pose le contexte, le virus est toujours là mais "il faut vivre avec". "La situation est sous contrôle mais les contaminations progressent rapidement. La situation épidémiologique peut se dégrader rapidement. La vigilance reste de mise, déclare-t-elle. La stratégie actuelle est passée à une stratégie de "gestion des risques". Une approche à moduler en rapport avec la situation épidémiologique mouvante.

La ministre rappelle que les contaminations augmentent dans toutes les catégories d'âge mais bien plus chez les ados et jeunes adultes car ils ont une vie sociale plus intense "Quelques moments d'insouciance ne valent pas la peine de mettre en danger ses proches et soi-même", déclare la Première Ministre.

Sophie Wilmès rappelle les 6 règles anti-coronavirus (respectez les règles d'hygiène, gardez vos distances, limitez vos contacts rapprochés, pratiquez vos activités de préférence à l'extérieur, pensez aux personnes vulnérables) et l'importance du respect des mesures de distance et du port du masque quand nécessaire.

Concernant les contacts sociaux, la ministre déclare: "Voyez qui vous voulez en respectant les distances de sécurité ou en portant un masque".

"Dans notre vie quotidienne, nous pouvons continuer à voir toutes les personnes que nous voulons voir, mais il faut garder ses distances et si ce n'est pas possible, il faut porter un masque", a rappelé Sophie Wilmès. La limite de 10 personnes réunies dans un même endroit ne changera pas.

"Les experts conseillent à tout le monde d'avoir des contacts rapprochés avec 5 personnes maximum (hors des personnes qui vivent sous le même toit), détaille Sophie Wilmès. Il s'agit de toutes des personnes avec qui vous ne devez pas respecter les distances de sécurité. A part cela, si vous respectez la distance de sécurité, vous pourrez voir autant de personnes que vous le souhaitez."

Les contacts rapprochés doivent être limités au maximum. Pour le moment, il s'agit de 5 personnes maximum mais selon l'évolution de la situation épidémiologique, ce nombre pourrait être revu à la hausse ou à la baisse.

Baromètre de l'épidémie

Sophie Wilmès annonce également la mise sur pied d'un baromètre de l'épidémie qui va être implémenté progressivement dans notre pays, au niveau national, régional mais aussi provincial. Ce baromètre fonctionnera selon un principe de paliers. "Plus la situation s'aggrave - plus des mesures de restrictions doivent être prises", a annoncé Sophie Wilmès. Ce baromètre qui doit encore être affiné fonctionnera comme référence dans les conférence de presse du Centre de crise qui ont lieu trois fois par semaine. Il se basera principalement sur l'évolution du nombre d'hospitalisations.

Le masque ne sera plus obligatoire à partir du 1er octobre dans des lieux déterminés par les autorités locales, en extérieur, où la foule n'est pas importante. Les masques seront toujours obligatoires dans les transports en commun, les cinémas, les magasins, même s'il n'y a pas beaucoup de monde.

Autre changement pressenti: la durée de la quarantaine est réduite de 14 à 7 jours.

Concernant les voyages, les obligations de test et de quarantaine seront aussi adaptées.

Les "zones orange" ne feront plus l'objet d'un testing. Les voyageurs qui reviennent d'une "zone rouge" (plus de 48h sur place, non valabre pour les transfrontaliers) devront observer une quarantaine dès le premier jour de leur retour - durant 7 jours - et faire un test au jour 5.

La capacité de testing augmentée

En moyenne, 250.000 tests sont réalisés par semaine. "Nous souhaitons arriver à une capacité de 70.000 tests par jour", annonce Sophie Wilmès. D'autres décisions ont été prises pour le testing, et parmi celles-ci, de nouveaux points de dépistage seront créés. Un nouveau call-center concentrera toutes les demandes vers un seul point d'information afin de soulager les médecins généralistes. Les patients pourront aussi obtenir directement des résultats des tests effectués sur internet.

Comme de nouveaux points de dépistage. La création d'un call-center qui permettra de concentrer toutes les demandes vers un seul point d'information et soulager les médecins généralistes. L'allègement des charges administratives des médecins en permettant à plus de professionnels de fournir un code pour le testing. Les patients pourront aussi obtenir directement des résultats des tests effectués sur internet.

Les experts du nouveau conseil consultatif Celeval après s'être réunis en début de semaine ont remis leur rapport au Conseil National de Sécurité. Ce dernier a débattu ce matin des nouvelles mesures à communiquer à la population concernant la lutte contre le coronavirus. Elles ont été annoncées par la première ministre Sophie Wilmès, lors de la conférence de presse qui suit traditionnellement le CNS. La Ministre pose le contexte, le virus est toujours là mais "il faut vivre avec". "La situation est sous contrôle mais les contaminations progressent rapidement. La situation épidémiologique peut se dégrader rapidement. La vigilance reste de mise, déclare-t-elle. La stratégie actuelle est passée à une stratégie de "gestion des risques". Une approche à moduler en rapport avec la situation épidémiologique mouvante.La ministre rappelle que les contaminations augmentent dans toutes les catégories d'âge mais bien plus chez les ados et jeunes adultes car ils ont une vie sociale plus intense "Quelques moments d'insouciance ne valent pas la peine de mettre en danger ses proches et soi-même", déclare la Première Ministre. Sophie Wilmès rappelle les 6 règles anti-coronavirus (respectez les règles d'hygiène, gardez vos distances, limitez vos contacts rapprochés, pratiquez vos activités de préférence à l'extérieur, pensez aux personnes vulnérables) et l'importance du respect des mesures de distance et du port du masque quand nécessaire. Concernant les contacts sociaux, la ministre déclare: "Voyez qui vous voulez en respectant les distances de sécurité ou en portant un masque". "Dans notre vie quotidienne, nous pouvons continuer à voir toutes les personnes que nous voulons voir, mais il faut garder ses distances et si ce n'est pas possible, il faut porter un masque", a rappelé Sophie Wilmès. La limite de 10 personnes réunies dans un même endroit ne changera pas. "Les experts conseillent à tout le monde d'avoir des contacts rapprochés avec 5 personnes maximum (hors des personnes qui vivent sous le même toit), détaille Sophie Wilmès. Il s'agit de toutes des personnes avec qui vous ne devez pas respecter les distances de sécurité. A part cela, si vous respectez la distance de sécurité, vous pourrez voir autant de personnes que vous le souhaitez." Les contacts rapprochés doivent être limités au maximum. Pour le moment, il s'agit de 5 personnes maximum mais selon l'évolution de la situation épidémiologique, ce nombre pourrait être revu à la hausse ou à la baisse. Sophie Wilmès annonce également la mise sur pied d'un baromètre de l'épidémie qui va être implémenté progressivement dans notre pays, au niveau national, régional mais aussi provincial. Ce baromètre fonctionnera selon un principe de paliers. "Plus la situation s'aggrave - plus des mesures de restrictions doivent être prises", a annoncé Sophie Wilmès. Ce baromètre qui doit encore être affiné fonctionnera comme référence dans les conférence de presse du Centre de crise qui ont lieu trois fois par semaine. Il se basera principalement sur l'évolution du nombre d'hospitalisations. Le masque ne sera plus obligatoire à partir du 1er octobre dans des lieux déterminés par les autorités locales, en extérieur, où la foule n'est pas importante. Les masques seront toujours obligatoires dans les transports en commun, les cinémas, les magasins, même s'il n'y a pas beaucoup de monde.Autre changement pressenti: la durée de la quarantaine est réduite de 14 à 7 jours.Concernant les voyages, les obligations de test et de quarantaine seront aussi adaptées. Les "zones orange" ne feront plus l'objet d'un testing. Les voyageurs qui reviennent d'une "zone rouge" (plus de 48h sur place, non valabre pour les transfrontaliers) devront observer une quarantaine dès le premier jour de leur retour - durant 7 jours - et faire un test au jour 5. En moyenne, 250.000 tests sont réalisés par semaine. "Nous souhaitons arriver à une capacité de 70.000 tests par jour", annonce Sophie Wilmès. D'autres décisions ont été prises pour le testing, et parmi celles-ci, de nouveaux points de dépistage seront créés. Un nouveau call-center concentrera toutes les demandes vers un seul point d'information afin de soulager les médecins généralistes. Les patients pourront aussi obtenir directement des résultats des tests effectués sur internet. Comme de nouveaux points de dépistage. La création d'un call-center qui permettra de concentrer toutes les demandes vers un seul point d'information et soulager les médecins généralistes. L'allègement des charges administratives des médecins en permettant à plus de professionnels de fournir un code pour le testing. Les patients pourront aussi obtenir directement des résultats des tests effectués sur internet.