La Région bruxelloise lèvera l'obligation du port du masque sur tout l'espace public de la capitale, à partir du 1er octobre prochain, se conformant ainsi aux nouvelles dispositions adoptées lors de la réunion du Conseil National de Sécurité, a indiqué le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, via sa porte-parole.

Le Conseil National de Sécurité a décidé mercredi qu'à partir du 1er octobre, il ne sera plus obligatoire de porter un masque à l'extérieur. Dans les lieux très fréquentés et dans les endroits où la distance de sécurité d'1,5 mètre ne peut être garantie, il sera fortement recommandé, a annoncé la Première ministre Sophie Wilmès, à l'issue de la réunion du CNS.

Le masque reste cependant obligatoire dans les transports publics, dans les magasins et dans les cinémas. La Région bruxelloise adaptera son propre dispositif en conséquence.

Les communes bruxelloises pourront toutefois prendre des mesures plus contraignantes dans les zones à forte fréquentation, mais la Région elle-même ne se substituera pas à celles-ci, a encore précisé la porte-parole de M. Vervoort.

Le Conseil Régional de Sécurité se réunira lundi notamment dans le but de maintenir la plus grande cohérence possible en la matière dans la capitale, a précisé le cabinet du ministre-président Vervoort.

Le Conseil National de Sécurité a décidé mercredi qu'à partir du 1er octobre, il ne sera plus obligatoire de porter un masque à l'extérieur. Dans les lieux très fréquentés et dans les endroits où la distance de sécurité d'1,5 mètre ne peut être garantie, il sera fortement recommandé, a annoncé la Première ministre Sophie Wilmès, à l'issue de la réunion du CNS. Le masque reste cependant obligatoire dans les transports publics, dans les magasins et dans les cinémas. La Région bruxelloise adaptera son propre dispositif en conséquence. Les communes bruxelloises pourront toutefois prendre des mesures plus contraignantes dans les zones à forte fréquentation, mais la Région elle-même ne se substituera pas à celles-ci, a encore précisé la porte-parole de M. Vervoort. Le Conseil Régional de Sécurité se réunira lundi notamment dans le but de maintenir la plus grande cohérence possible en la matière dans la capitale, a précisé le cabinet du ministre-président Vervoort.