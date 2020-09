Ce mercredi, le Centre de crise a fait le point sur la situation épidémiologique en Belgique. Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral, a confirmé une hausse de 60% des contaminations entre le 13 et le 19 septembre, mais note un ralentissement dans l'augmentation et espère aboutir à un plateau ces prochains jours.

La population des 10-19 ans est la plus touchée, suivie par celles des 20-30 ans. Ce n'est pas tant les 10-17 ans qui sont touchés, a expliqué Van Laethem, mais plus la tranche 17, 18 ou 19 ans et donc pas une partie de la population qui va à l'école. Il constate aussi une augmentation significative auprès de la population des plus de 50 - 60 ans. Même si les chiffres restent bas, le nombre de cas dépistés auprès des plus de 70 ans double également.

C'est à Bruxelles (une hausse de 61%), à Anvers (53%), et à Liège (75%) que les augmentations sont les plus significatives. Au niveau des provinces, seul le Limbourg donne de relatives bonnes nouvelles vu que les chiffres sont étonnamment bas.

Dans les hôpitaux le nombre d'admissions quotidiennes continue à augmenter pour atteindre une moyenne de 54 hospitalisations par jour. Ce mardi, Sciensano a noté 69 admissions en une journée. Aujourd'hui, le nombre d'hospitalisations double tous les dix jours. Si cette tendance se poursuit, a expliqué Yves Van Laethem, on pourrait atteindre le chiffre de 100 admissions par jour d'ici une bonne semaine.

Le taux de mortalité demeure relativement bas : 3 décès par jour sont dus au covid-19.

