Le comité de concertation se réunit ce vendredi. Au coeur des discussions, qui seront animées: la réouverture des commerces non-essentiels et des perspectives pour les fêtes de fin d'année.

Le comité de concertation chargé d'évaluer la situation sanitaire est réuni depuis 13h au palais d'Egmont à Bruxelles autour du Premier ministre.

Consensus sur la réouverture des commerces non-essentiels

Le principal point à l'ordre du jour du Comité de concertation est la réouverture ou non des commerces non essentiels. "C'est ce à quoi nous travaillons depuis lundi avec les représentants des commerçants, avec les représentants des travailleurs, les syndicats, avec les experts, pour mettre en place des protocoles stricts qui devraient permettre la réouverture des commerces dits non-essentiels dans les prochains jours", a confirmé le vice-Premier ministre et ministre de l'Emploi et du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), au micro de Bel-RTL.

Il y a un consensus sur la réouverture des commerces non essentiels entre les principaux membres du gouvernement fédéral. Elle devrait avoir lieu le 1er décembre. Les modalités doivent encore être définies. Cette mesure ne s'inscrit aucunement dans le contexte d'un début de déconfinement.

Le secteur "soulagé"

Le shopping se ferait individuellement, sauf pour les personnes ne pouvant faire leurs achats seules de manière indépendante. La durée des courses serait limitée à 30min et la norme d'un client par 10m² serait appliquée. Le commerce sera responsable de la gestion des files d'attente à l'extérieur.

Daniel Cauwel, Président du SDI (Fédération patronale interprofessionnelle) et membre de la Chambre des Classes Moyennes du Conseil Economique et Social bruxellois, n'a pas tardé à réagir : "Nous sommes soulagés ! Alors que la période des fêtes de fin d'année se rapproche à grands pas, des milliers d'indépendants et de commerçants exsangues reçoivent enfin des perspectives concrètes de sortie de crise. C'était indispensable, car leurs réserves financières s'épuisent de jour en jour et elles ne sont pas illimitées..." Selon un sondage réalisé par le SDI, pas moins de huit commerces sur dix craignent pour leur survie.

Métiers de contacts toujours fermés

Les métiers de contact, comme les coiffeurs et les esthéticiennes, resteraient par contre fermés.

La fermeture des commerces non-essentiels, dans le cadre de mesures destinées à lutter contre la résurgence du coronavirus en Belgique, avait été décidée le 30 octobre dernier pour une durée de plus d'un mois (du lundi 2 novembre jusqu'au dimanche 13 décembre inclus). Le comité de concertation avait toutefois décidé de laisser le loisir aux clients de commander et d'aller chercher des achats par le biais du système de "click & collect".

Discussion autour de Noël

Autre sujet de discussion: les fêtes de fin d'année. Le Premier ministre Alexander De Croo et les experts se sont montrés jusqu'à présent très réticents à l'idée d'assouplir les règles pendant les vacances de Noël. Une option qui serait sur la table est d'attendre un peu plus longtemps et d'envisager un assouplissement des règles si, dans deux semaines, les chiffres de la corona sont inférieurs à une certaine limite, selon la VRT.

"Chaque pays prend des mesures Corona de son propre chef, sans grande consultation avec les pays voisins, et encore moins avec l'Europe. Mais ces décisions ont un effet les unes sur les autres. C'est ce qui ressort des discussions qui ont lieu actuellement au sein du Comité consultatif sur la question des commerces et de Noël", note le politique flamand Dave Sinardet.

Elk land neemt op eigen houtje Coronamaatregelen zonder veel overleg met buurlanden, laat staan Europees.

Maar willens nillens hebben die beslissingen wel effect op elkaar.

Dat blijkt oa uit de discussies die nu gevoerd worden op het Overlegcomité rond de winkel- en Kerstkwestie. — Dave Sinardet (@DaveSinardet) November 27, 2020

Le couvre-feu devrait être maintenu. Les mesures actuelles seraient a priori d'application jusqu'au 1er février 2021, avec une évaluation le 15 janvier.

L'heure de la conférence de presse durant laquelle les mesures seront annoncées n'est pas encore connue.

