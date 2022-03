Les chefs des différents gouvernements se rassemblent une nouvelle fois ce vendredi 4 mars pour faire le point sur la situation épidémiologique en Belgique. Un Comité de concertation placé sous le signe de la délivrance et de la liberté retrouvée. Le baromètre corona passe au code jaune: fin du CST, du port du masque, du télétravail obligatoire... Le ton est donné.

La fin du Covid est-elle enfin venue? Si aucun expert ne peut encore l'affirmer avec certitude, une chose est sûre : l'arrivée du printemps est annonciateur de bonnes nouvelles, malgré un climat géopolitique tendu et une hausse des prix particulièrement douloureuse. Ce vendredi 4 mars, le baromètre corona vire au jaune. Du moins, si les autorités n'en décident pas autrement. Ce que l'on espère être l'ultime Comité de concertation devrait mettre un terme aux dernières restrictions et contraintes sociales.

Pour rappel, deux critères doivent être rencontrés pour passer au code jaune: moins de 65 nouvelles hospitalisations par jour, ainsi qu'un maximum de 300 lits occupés aux soins intensifs. Des objectifs partiellement atteints puisque l'on compte aujourd'hui environ 227 patients Covid aux soins intensifs. Et s'il ne l'est pas encore pour les hospitalisations quotidiennes - 144 nouvelles admissions enregistrées ce jeudi - les dirigeants peuvent néanmoins anticiper le passage d'un code à l'autre en prenant en considération la tendance générale des chiffres.

Fin du Covid Safe Ticket

C'est certainement l'annonce la plus attendue au programme de ce Codeco : le CST devrait être supprimé sur le territoire belge. Plus besoin de montrer patte blanche - entendez ici le fameux QR code post-vaccinal - avant d'entrer dans un lieu public tel qu'un musée, un cinéma, une salle de concert ou encore une salle de sport. Et si plusieurs dirigeants demandent la suppression immédiate de ce pass vaccinal dès l'annonce du passage au code jaune, la mesure entrera sans doute en vigueur le lundi 7 mars. Pour partir à l'étranger, par contre, le CST sera probablement encore nécessaire.

Fin (ou presque) du port du masque

La question du masque sera également abordée durant cette réunion. Le code jaune prévoit la fin du port du masque obligatoire pour les événements intérieurs. Quant à savoir quels lieux seront directement concernés, le doute plane encore. A priori, le masque ne sera plus obligatoire dans les établissements scolaires - c'est déjà le cas pour les enfants de moins de 12 ans. Dans l'Horeca aussi, le masque tombera, même pour le personnel. Mais qu'en est-il des transports en commun, des hôpitaux, des métiers de contact et des magasins ? "La question de savoir si nous les gardons dans certains secteurs, comme les transports publics ou dans le secteur des soins, ce sera discuté et décidé vendredi ", a précisé le cabinet du ministre Frank Vandenbroucke à nos confrères de Sudpresse. Mais pour lui - ainsi que d'autres experts du Gems - la réponse est claire: il serait prématuré de supprimer complètement le masque dans les transports, surtout à l'heure où le télétravail obligatoire prend fin.

Fin du télétravail obligatoire

Le passage au code orange lors du dernier Codeco avait déjà assoupli cette mesure. Actuellement, le télétravail n'est déjà plus obligatoire, mais simplement "fortement recommandé", sauf exceptions. Mais avec le code jaune, le télétravail n'aura en principe plus lieu d'être. C'est à Pierre-Yves Dermagne (PS), ministre de l'Economie et de l'Emploi, que revient cette décision. Celui-ci avait par ailleurs élaboré - en concertation avec les partenaires sociaux et le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale - un nouveau guide générique pour gérer la pandémie en entreprise. Il devrait entrer en vigueur le lundi 7 mars. En phase de vigilance (équivalent du code jaune du baromètre), il prévoit le maintien d'une distance de 1 m 50 entre les personnes sur le lieu de travail. "Si on ne peut garantir cette distance, le port du masque est recommandé", indique le SPF Emploi.

Fin de la phase fédérale de crise

Le passage au code jaune signifierait également la fin de la phase fédérale de crise, en vigueur depuis deux ans. Il pourrait s'accompagner de la sortie anticipée de la loi pandémie, qui permet de définir des mesures sanitaires par arrêté royal en cas d'urgence épidémique. Actuellement en vigueur jusqu'au 28 avril, cette loi pourrait être réformée avant cette échéance.

Fin du baromètre?

Le code jaune est la dernière étape prévue par le baromètre corona en matière d'assouplissement des mesures. Il n'y a pas, et il n'y aura problablement jamais, de code vert. Ce cadre n'aurait donc plus lieu d'être si la situation continue de s'améliorer en Belgique. À l'origine prévu jusque juin, il pourrait prendre fin avant... Une décision à ne pas prendre à la légère, estime cependant Rudy Vervoort, ministre-président de la Région Bruxelloise: "Si on regarde ce qu'on a vécu dans les années précédentes... Le virus circule toujours, et on ne peut pas préjuger de ce qui va arriver l'automne prochain. Le baromètre, on peut le mettre en suspens, mais il ne faut pas non plus dire que c'est fini, qu'on est sorti de cette crise".

