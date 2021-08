Les chiffres portant sur le nombre de personnes vaccinées dans la capitale sont un peu sous-évalués en raison de la présence d'une population bi-nationale qui a déjà bénéficié de vaccins à l'étranger, a indiqué la responsable du service d'inspection de l'hygiène de la Cocom, Inge Neven.

Actuellement, tout en continuant à progresser dans ce domaine, la Région bruxelloise présente un retard en pourcentage de vaccination par rapport aux deux autres Régions. Selon Mme Neven, on a dépassé les 61-62% en première dose. On a atteint les 80% pour les 65+ et on dépasse les 70% pour les 45-64 ans, mais on reste dans le rouge pour les catégories d'âge inférieures. Le défi à relever concerne donc toujours les catégories d'âge les plus jeunes où l'on trouve aussi les plus hauts taux de contamination (470 pour 100.000 habitants chez les 20-29 ans).

"Nos chiffres de vaccination sont un peu sous-évalués du fait de la présence de 35% de la population qui dispose d'une double nationalité. Beaucoup de ces personnes ont été vaccinées dans d'autres pays et peuvent faire valoir cette vaccination si le produit est reconnu par l'Agence européenne des médicaments (EMA)", a-t-elle ajouté. La responsable du service d'inspection de l'hygiène a toutefois souligné que les binationaux peuvent aussi mentionner leur vaccination avec un autre produit car certains pourraient encore être validés ultérieurement.

La Cocom les invite par conséquent à contacter leur médecin traitant pour se faire enregistrer. "On pourrait avoir 4 ou 5% de cette population qui est déjà vaccinée, sans que nous le sachions, mais je ne mettrais pas ma main au feu pour certifier ce chiffre", a-t-elle nuancé, précisant que les informations à ce propos remontent à la CoCom via le call center et via les communes.

Par ailleurs, la Cocom poursuit le processus de décentralisation de la vaccination qu'elle a enclenché depuis quelques semaines. Le centre de vaccination du Heysel qui a injecté plus de 250.000 doses sera fermé à partir du 12 août. Ne resteront en activité, début septembre, que les centres Pacheco, de Forest, Molenbeek et Woluwe-Saint-Pierre.

Prennent le relais: cinq vacci-bus opérationnels six jours sur sept dans différents quartiers de la ville; des espaces de vaccination ouverts ponctuellement en différents endroits (entreprises, administrations, voire un lieu de culte comme cette église de Molenbeek où il sera possible de se faire vacciner durant le prochain week-end); et des médecins généralistes chez lesquels l'opération lancée en période de vacances n'a jusqu'ici pas encore attiré de nombreux candidats.

Actuellement, tout en continuant à progresser dans ce domaine, la Région bruxelloise présente un retard en pourcentage de vaccination par rapport aux deux autres Régions. Selon Mme Neven, on a dépassé les 61-62% en première dose. On a atteint les 80% pour les 65+ et on dépasse les 70% pour les 45-64 ans, mais on reste dans le rouge pour les catégories d'âge inférieures. Le défi à relever concerne donc toujours les catégories d'âge les plus jeunes où l'on trouve aussi les plus hauts taux de contamination (470 pour 100.000 habitants chez les 20-29 ans). "Nos chiffres de vaccination sont un peu sous-évalués du fait de la présence de 35% de la population qui dispose d'une double nationalité. Beaucoup de ces personnes ont été vaccinées dans d'autres pays et peuvent faire valoir cette vaccination si le produit est reconnu par l'Agence européenne des médicaments (EMA)", a-t-elle ajouté. La responsable du service d'inspection de l'hygiène a toutefois souligné que les binationaux peuvent aussi mentionner leur vaccination avec un autre produit car certains pourraient encore être validés ultérieurement. La Cocom les invite par conséquent à contacter leur médecin traitant pour se faire enregistrer. "On pourrait avoir 4 ou 5% de cette population qui est déjà vaccinée, sans que nous le sachions, mais je ne mettrais pas ma main au feu pour certifier ce chiffre", a-t-elle nuancé, précisant que les informations à ce propos remontent à la CoCom via le call center et via les communes. Par ailleurs, la Cocom poursuit le processus de décentralisation de la vaccination qu'elle a enclenché depuis quelques semaines. Le centre de vaccination du Heysel qui a injecté plus de 250.000 doses sera fermé à partir du 12 août. Ne resteront en activité, début septembre, que les centres Pacheco, de Forest, Molenbeek et Woluwe-Saint-Pierre. Prennent le relais: cinq vacci-bus opérationnels six jours sur sept dans différents quartiers de la ville; des espaces de vaccination ouverts ponctuellement en différents endroits (entreprises, administrations, voire un lieu de culte comme cette église de Molenbeek où il sera possible de se faire vacciner durant le prochain week-end); et des médecins généralistes chez lesquels l'opération lancée en période de vacances n'a jusqu'ici pas encore attiré de nombreux candidats.