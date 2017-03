Ce siècle étonnant qui déshabille les fées

" Tout le monde dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. C'est faux. Surtout pour ce qui est du caniche. Flanquez-lui un flingue entre les pattes et vous verrez bien qu'il vous dégommera aussi sec, le caniche. Sans états d'âme. BAM ! Probablement pas pour le fric, non : les clebs valent bien mieux que nous. Mais peut-être pour toutes les pâtées que vous lui avez refilées, année après année, alors que lui, il réclamait du rumsteck, zut ! Ils sont comme ça, les caniches. Saloperies ! " Vautré de tout son long sur la table n°7, l'homme politique wallon se tut enfin. Mais le mal était fait : la rumeur du caniche tueur avait enflé, grondé. Elle était devenue cyclone et son propre gonflement menaçait d...