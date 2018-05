Tueurs du Brabant: un nouveau témoin accuse Michel Libert, qui porte plainte pour calomnie

Les enquêteurs ont interrogé cette semaine un nouveau témoin-clé potentiel. L'homme, un ex-militaire qui a été membre pendant de longues années de l'organisation d'extrême droite Westland New Post (WNP), les a contactés il y a quelques mois depuis l'étranger et les a mis sur la piste de son supérieur de l'époque, Michel Libert. Les journaux Het Laatste Nieuws et Het Nieuwsblad révèlent l'information dans leurs éditions du week-end.