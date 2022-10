Comment se cultiver en 10 astuces

Tout le monde n’est pas Albert Einstein, mais tout le monde peut développer ses capacités intellectuelles et les entretenir.

Face à l’abondance des possibles, il n’est pas toujours aisé de trouver les bonnes pistes pour nourrir son intelligence. Mais alors, comment se cultiver ? Voici dix astuces faciles à appliquer au quotidien pour y arriver.

1. Utiliser son temps en ligne avec sagesse

Le monde numérique ne regorge pas que de vidéos de petits chats. Il existe de nombreuses vidéos éducatives comme les TEDTalks, des podcasts sur des thématiques d’actualité et même des sites et des applications pour se cultiver dans des domaines précis, et d’autres qui nourrissent et testent la culture générale.

2. Discuter

Une façon efficace pour apprendre de nouvelles choses, s’ouvrir à de nouveaux points de vue, partager ses idées et alimenter le débat. Et pour s’assurer d’avoir saisi un nouvel acquis, l’idéal est de l’expliquer. Albert Einstein aurait dit un jour: « Celui qui n’arrive pas à expliquer clairement une chose, ne l’a pas assez comprise ».

3. Jouer au Scrabble

Jouer à des jeux de société et des puzzles n’est pas qu’une façon agréable de meubler des après-midi pluvieuses. Cela peut aussi entraîner le cerveau. Un grand classique reste le Scrabble, mais il en existe d’autres que l’on peut télécharger sur son smartphone comme « Ruzzle ». Les mots croisés et les jeux de culture générale permettent aussi de se cultiver en s’amusant.

Les effets bénéfiques de la lecture © capture d'écran

4. Lire (beaucoup)

Lire l’actualité pour se tenir au courant de ce qui passe dans le monde (et pour alimenter le débat), lire de la non-fiction pour développer des connaissances, comme « La route de la servitude », de Friedrich Hayek, lire des romans pour l’enrichissement du vocabulaire, par exemple. Les possibilités, et les bienfaits, sont nombreux.

5. Lister ses acquis

Lister les objectifs atteints et les connaissances assimilées permet de constater la progression, de booster le confiance en soi et de se motiver à poursuivre.

6. Sortir de sa zone de confort

Prendre la parole en public, rencontrer de nouvelles personnes, partir seul à l’inconnu, se lancer dans de nouvelles activités… Toutes ces choses permettent de se cultiver (et développent la confiance en soi).

Comment se cultiver intellectuellement – Lancez-vous dans de nouvelles activités © Getty Images/iStockphoto

7. Adopter un mode de vie sain

Le cerveau a lui aussi besoin d’être nourri. Manger sainement et faire du sport, limiter l’alcool et veiller à une bonne qualité de sommeil permettent au sang de bien circuler dans le cerveau et, d’ainsi, le rendre suffisamment performant.

8. Apprendre une nouvelle langue

Pas besoin de maîtriser le chinois en un clin d’oeil. Apprendre à son propre rythme et de chez soi est déjà bénéfique pour le cerveau. De nombreux sites offrent leur service gratuitement en ligne.

9. Ecrire les apprentissages

Noter chaque jour les choses apprises aide le cerveau à les mémoriser. Pas besoin d’écrire un roman, 400 mots suffisent.

Comment se cultiver ? – Notez ce que vous apprenez © iStock

10. Ne rien faire

Ne rien faire stimule la créativité et développe l’inspiration. L’occasion également de prendre du recul sur les journées et ses apprentissages et les digérer.