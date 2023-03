L’inconnu du week-end : Tsuyoshi Watanabe

Après chaque week-end de Pro League, focus sur un joueur sous les radars du grand public belge. Place à Tsuyoshi Watanabe, le patron de la défense courtraisienne.

Le coup de cette trentième journée de Pro League est sans doute la victoire de Courtrai face au Club de Bruges dans un Guldensporenstadion qui a déjà vu déraper précédemment l’Antwerp, Genk ou Anderlecht. Les Courtraisiens ont réalisé un match appliqué et obtiennent une victoire méritée, couronnée de trois points cruciaux dans la course au maintien. Privé de Faiz Selemani, Bernd Storck troque son 3-5-2 habituel en 3-4-3 qui a fait sortir quelques individualités comme Abdelkahar Kadri, déjà présenté il y a quelques semaines et à nouveau éblouissant, Martin Wasinski ou Dion De Neve. C’est pourtant le Japonais Tsuyoshi Watanabe qui est élu cette semaine, tant il a impressionné défensivement ce samedi après-midi.



Placé au milieu du trio défensif aux côtés de Wasinski et Silva, Watanabe a dégouté Ferran Jutgla pendant plus d’une heure. Toujours proche de l’Espagnol et dur au duel, le Japonais a forcé le numéro 9 brugeois à dézoner, lui qui n’aura finalement jamais eu de possibilité de but. Roman Yaremchuk n’a pas reçu un meilleur accueil, Tsuyoshi n’hésitant pas à sortir chasser l’Ukrainien à plus de 40 mètres de ses cages. Très rapide et agile, le Japonais possède toutes les caractéristiques du défenseur central moderne capable de défendre au mieux en homme contre homme, qui fait aujourd’hui la force du Courtrai de Storck.

Meilleur tacleur du match avec Wasinski, Watanabe s’est également montré juste dans ses relances courtes et longues, et a remporté trois duels aériens, lui qui possède une très bonne lecture de jeu lui permettant d’avoir un timing de détente optimal et poser des problèmes aux attaquants dans les duels. Très solide, le numéro 4 courtraisien joue sobre et intelligemment et s’érige définitivement en patron de cette défense à trois de Storck, lui qui a même hérité du brassard après les sorties de Kristof D’Haene et Felipe Avenatti.

Watanabe et le rêve allemand

Arrivé en janvier 2022 en provenance du FC Tokyo, Watanabe a connu 6 premiers mois compliqués en Flandre Occidentale, freiné par une différence de culture combinée à la barrière de la langue. Depuis, le défenseur japonais a appris l’anglais et la communication avec les coéquipiers et le coach s’est forcément améliorée. Avec les retraits du noyau de Dorian Dessoleil et Ivan Radovanovic, la place s’est tracée pour Watanabe en début de saison. Il est même actuellement le seul joueur de champs de Pro League avec 100 % de temps de jeu depuis le début de la compétition, avec 2700 minutes.



Aujourd’hui à six points de la relégation, la mission du soldat nippon est en bonne voie. Et avec des prestations comme la sienne face à Bruges, Watanabe s’ouvre les portes de la sélection nationale japonaise à la sauce bien belge. De quoi pouvoir réaliser son rêve de Bundesliga ?

Par Robin Maroutaëff